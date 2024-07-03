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死侍與狼人丨主創現身上海開啟全球宣傳首站　賴恩雷諾士曉治積曼憶昔日笑話

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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（左起）曉治積曼、賴恩雷諾士、桑里維現身上海宣傳《死侍與狼人》。

Marvel Studios《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）死黨見面會，今日在上海影城SHO丨上海杜比劇場舉行，開啟全球宣傳首站。

《死侍與狼人》兩位主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和曉治積曼（Hugh Jackman）與導演桑里維（Shawn Levy）現身上海，現場更率先播影片頭30多分片段，爽爆現場幸福觀眾及傳媒記者。

死侍與狼人丨最新限制級預告曝光　曉治積曼回歸超多彩蛋

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賴恩想起昔日笑話

在上海可以先睹為快看到《死侍與狼人》前35分鐘劇情加2分鐘剪輯精華的觀眾，都在場內大叫「根本不夠看」、「現在就想看全片」，更在微博上大讚精彩，非常好笑。

另外，在會上，當賴恩見自己是3人之中唯一一位沒穿西裝出席的嘉賓時，想起昔日笑話說：「7年曉治邀請我參加聖誕毛衣派對，只有我穿了件最醜最花厘碌的聖誕毛衣。」內地網民即找回當日聖誕派對賴恩與曉治及積加蘭賀的合照。

見面會結束後，3位主創更為在場媒體送出《死侍與狼人》特別版「定勝糕」，將一定「勝」利、步步「糕」升的祝福傳遞給所有人。

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