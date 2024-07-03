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雪肌蘭丨譚輝智再當代言腦の源DHA　首唱電視廣告歌獲家人撐場

保健美顏

發布時間： 32 分鐘前

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「中年好聲音2」譚輝智繼早前成為「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」代言人後，上周五（28/6）再獲委任成為「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」代言人，並願望成真為雪肌蘭獻唱首支個人電視廣告歌，可謂雙喜臨門。當日譚輝智更現身雪肌蘭銅鑼灣旗艦店進行委任狀簽署儀式，兼擔任「一日星級店長」，與一眾粉絲、顧客近距離互動，分享保健心得，期間譚輝智的妹妹及外甥仔更驚喜撐場，將現場氣氛推到最高。

期待首支個人電視廣告歌 盼以歌傳遞健康訊息

作為「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」代言人，譚輝智對於這次再成為「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」代言人表示非常高興，而且他早前拍「鯊魚丸」廣告時，已希望能與雪肌蘭合作推出廣告歌，現在可謂願望成真，他欣喜表示：「第一次唱個人電視廣告歌，我很期待，希望透過我的歌聲，令大家記住如此優質的健康產品。」他亦透露，早前於個人演唱會率先曝光的個人單曲，是與此電視廣告歌一起製作，更具意義。

譚輝智的妹妹及外甥仔更驚喜撐場，將現場氣氛推到最高。

獲家人驚喜現身撐場 一家大小都靠DHA補腦

上周五譚輝智現身雪肌蘭銅鑼灣旗艦店進行委任狀簽署儀式，更獲妹妹及外甥仔驚喜撐場，令他大為感動。作為一位好丈夫、好爸爸、好兒子，譚輝智向來非常愛錫家人，總是希望給家人最好，他表示︰「我最緊張家人的健康，『腦の源DHA』有齊一家大小都需要的營養，我們全家都有食，無論返工的大人，或是正在發育的小朋友，或者想提升記性，都要多補充，好像之前演唱會要記很多歌詞，DHA都好有幫助。」

譚輝智表示全家都有食DHA，助他守護全家健康。

化身一日限定店長 向粉絲及顧客推銷產品

當日譚輝智更化身雪肌蘭「一日星級店長」，與粉絲、顧客互動，並接受主持人難題考驗，示範如何向孕婦、長者、小孩等推介合適的雪肌蘭健康食品，體驗前綫工作，譚輝智亦非常專業，做足功課，表現游刃有餘、生鬼有趣，他分享秘訣：「『腦の源DHA』和『鯊魚丸』人人都需要食，DHA可以令腦、眼發展更好，腦筋靈活，又可以改善情緒；而且都市人容易接觸各樣毒素，加上不良習慣，都好傷肝，所以一定要排毒護肝，我兩款產品都非常推薦！」

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