流行都市丨宋芝齡擴充補習社成逆市奇葩　傳緋聞男友安德尊為背後金主？

▲ 宋芝齡逆市下擴充生意！

TVB節目《流行都市》主持宋芝齡近年更擴充吸金版圖，開辦補習班以及進軍金融界，成圈中隱形富婆。

逆市下香港慘現結業潮，不過宋芝齡經營的補習社近日擴充業務，日前宋芝齡於社交網分享一張裝修店鋪的照片兼寫道：「只有堅持別人無法堅持的堅持，才能擁有別人無法擁有的擁有。」

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「尊夫人」宋芝齡否認大王入股

7年前宋芝齡與友人合資經營補習學校「語文童樂」，對象為幼稚園生和小學生，開班助他們考入心儀名校，宋芝齡接受媒體訪問稱由於不少學生要求有Playgroup ，加上學校經營多年，是時候擴充一下幼兒教學。

此外，宋芝齡透露難得於銅鑼灣覓得靚鋪，加上她一直欠缺地區辦公室，今次擴充業務可謂一舉兩得，讓投票支持她的市民有個安心。由於宋芝齡跟「大王」安德尊傳緋聞多年，大王又身家豐厚，難免令人聯想對方是背後「金主」，不過宋芝齡於訪問中否認。

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圈中隱形富婆

宋芝齡曾於TOPick訪問坦言疫情下停課對生意是一大衝擊，因為流失不少學生，解釋：「一來學生變懶散，因為不需要上課，用不著那麼勤力，又不知道下學期考試是否計分？這是很大衝擊，小朋友對學業不會太上心。另外連家長亦變懶散，困住太耐啦，就安排子女去外國住幾個月，然後索性在那邊留學，不少學生就這樣流失。」

除經營生意外，宋芝齡更涉足投資市場，考獲第一類證券交易牌照的她近年更「炒窩輪」，看來《流行都市》主持反而才是她的「副業」

說到IG晒豪宅內美金「牆紙」，宋芝齡解釋：「帶我入行的証券行前輩收藏一些美金紙幣，我話：『嘩，咁靚嘅』，然後就開始收集，純粹覺得靚就影張相，並非想炫富。」

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