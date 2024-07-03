政府工｜12份政府筍工月薪18K至133K　勞工處請人DSE學歷+零經驗最高45K

▲ 12份月薪18K至133K政府工，勞工處請二級勞工督察，DSE學歷、無需工作經驗最高45K。

【政府工/政府職位空缺/公務員/非公務員/筍工/招聘】暑假是畢業生求職的旺季，政府工一向被視為筍工，每次有新招聘都會吸引大批打工仔和應届畢業生應徵。TOPick為大家精選7月最新10份政府筍工，月薪由1.8萬至13.3萬元，當中勞工處聘請二級勞工督察，學歷要求只需香港中學文憑考試（DSE）5科2級，無需工作經驗，月薪最高可達4.5萬元。

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【公務員職位空缺】

政府工｜1. 機電工程署 助理電氣督察

月薪：30,870元至50,045元

截止申請日期：11/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a)具備香港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／工業學院／科技學院所頒發的電機工程文憑或高級證書，或同等學歷；及

(b)(i)曾接受兩年有關實務訓練，並於取得上述資格後具有不少於三年相關工作經驗；或(ii)完成認可的學徒訓練，並於取得上述資格後具有最少三年相關工作經驗；及

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如(i)具備操作及維修保養電機工程系統的相關工作經驗；(ii)持有H級電業工程人員註冊證明書；以及(iii)已接受認可的安全健康督導員訓練，會獲優先考慮。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜2. 食物環境衞生署 實驗室服務員

月薪：18,965元至22,895元

截止申請日期：05/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 已完成中三課程，或具同等學歷；

(b) 具備相當於中三程度的英文語文能力，及具相等於小學六年級程度的中國語文能力，或同等成績；

(c) 有最少一年在相關實驗室工作的經驗；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜3. 政府化驗所 實驗室服務員

月薪：18,965元至22,895元

截止申請日期：11/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 完成中三課程或具備同等學歷；

(b) 具備相等於中三程度的英文語文能力及相等於小六程度的中文語文能力；

(c) 具備至少一年相關的工作經驗；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜4. 房屋署 技術主任（建築設計）

月薪：24,380元至47,795元

截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的建築學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜5. 勞工處 二級勞工督察

月薪：24,380元至45,640元

截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；

(c) 具有良好的人際關係和溝通技巧；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註四)。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜6. 海事處 助理驗船督察

月薪：30,870元起至50,045元

截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a)(i) 持有香港任何一所理工學院、香港理工大學、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的機械工程、電機工程、輪機工程或造船學文憑或高級證書，或同等學歷，並在取得有關學歷後累積三年相關工作經驗；或

(ii) 持有海事處處長所簽發或接納的二級（輪機師）（蒸氣機船或內燃機船）適任證書，或同等資歷，並在取得有關資歷後累積一年相關工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2等級或以上，或同等學歷；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜7. 差餉物業估價署 物業估價主任

月薪：24,380元起至47,795元

截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港認可大學／理工學院／工業學院的產業測量文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【按此】

【非公務員職位空缺】

政府工｜8. 環境保護署 環境評估員（總區北）

月薪：47,915元

截止申請日期：05/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的科學、規劃、工程或相關科目的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得相關學歷後，具備最少三年與環境保護、環境影響評估或環境規劃相關的全職工作經驗，具備處理《環境影響評估條例》相關法律工作經驗者佔優；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜9. 環境保護署 行政助理（總區南）

月薪：28,715元

截止申請日期：05/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少兩年的全職工作經驗，當中具備與環境領域相關的工作經驗者佔優；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第3級或以上，或同等成績。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜10. 環境保護署 高級項目經理（資源回收）

月薪：133,090元

截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 於1975年12月5日或之後，成為香港工程師學會相關專業界別的法定會員，或具備同等資格；以及

(b) 在取得上述專業資格後，具備最少25年項目管理的全職工作經驗，在廢物循環再造服務的規劃／管理方面的工作經驗佔優，而當中須最少有10年與廢物設施和服務的規劃／建設／管理有關的全職工作經驗。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜11. 環境保護署 廢物管理經理

月薪：133,090元

截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的科學或工程，或相關科目的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 於1975年12月5日或之後，成為香港工程師學會相關專業界別的法定會員，或具備同等資格；

(c) 在取得上述專業資格後，在減廢、廢物回收／循環再造、廢物處理設施或其他相關範疇具備最少15年全職工作經驗，當中最少有五年監督廢物回收項目及發展和營運廢物再造設施的工作經驗；以及

(d) 具備良好的中、英文會話和寫作能力。

詳情及網上申請：【按此】

政府工｜12. 知識產權署 一級專利審查主任

月薪：62,895元

截止申請日期：12/07/2024 18:00:00

(a) 持有香港本地大學頒授的二級榮譽或以上學士學位，有關學位須修讀一項或多於一項屬化學、電子及／或機械工程領域的科目，或具備同等學歷；以及

(b)(i) 具備最少兩年在知識產權局／專利當局所獲取的專利申請實質審查經驗；或

(ii) 具備最少兩年以中文或英文從事處理專利申請中關於實質審查的工作（包括但不限於草擬專利說明書及權利要求）的經驗，或以中文或英文就可享專利性、專利申請及其他關於專利批予前或批予後的事宜（例如專利有效性）提供意見的經驗。

詳情及網上申請：【按此】

CV忌用10個英文詞語

寫出一份好的履歷表（CV），是成功拿下工作的第一步，但怎樣才算是「好的CV」？美國資深職場教練Ken Coleman就此撰文，指出一些求職者寫CV常犯的錯誤，詳情：寫CV技巧｜寫「Responsible for」會扣分？ CV忌用10個英文詞語+4招打動僱主【附實用詞彙】

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