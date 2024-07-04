青光眼男孩經歷10次手術　林嘉欣到訪蒙古包探訪眼疾男孩感觸落淚

▲ 林嘉欣到訪蒙古包探訪眼疾男孩感觸落淚

林嘉欣早前隨奧比斯到訪蒙古，走訪當地蒙古包、兒童醫院甚至偏遠學校，在探訪一位患有眼疾的14歲男孩Gan-Ochir時，她不禁感慨落淚。原來男孩在2個月大時便確診患上先天性白內障、青光眼及眼瞼內翻，十四年間進行手術超過十次，孩子患上眼疾，爸爸竟然一走了之，獨剩下媽媽一人吃力照顧四名年幼子女。

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青光眼男孩經歷10次手術

Gan-Ochir年紀輕輕，但原來已做了十次手術，連同檢查等，他的童年期間不斷往返醫院；不過他們居於外省，每次去位於首都的醫院車程都近5小時。由於家庭環境不佳，媽媽甚至要懇求鄰居車他們到首都醫院。「我不敢病，不敢死，因為我要照顧他。」媽媽哭著分享。

眼疾使Gan-Ochir承受無法形容的疼痛，沒法起床，不想說話，甚至不得不放棄學業。孩子的痛長在媽媽身上，媽媽一直很內疚，覺得是自己沒及時帶孩子看醫生。

奧比斯培訓的醫生一直密切監察情況，去年終於用上了新方案成功控制眼疾，令Gan-Ochir不再感到如此疼痛。「我每次望見孩子，心想千萬不要盲，我希望他可以重回正規校園，我希望看著他健康長大，甚至結婚。」媽媽一邊說，一邊自豪地展示Gan-Ochir剛剛贏得運動會獎牌。

自責眼疾令媽媽百上加斤

在嘉欣探訪期間，孩子突然大哭，原來他一直很自責，認為自己的眼疾是導致父母離婚的原因，亦令媽媽生活更艱難。「短短一個多小時的探訪，我看見眼疾令孩子處於不安，看見眼疾如一顆巨石重重壓在母親身上，但亦感受到他們彼此間無條件的愛。」嘉欣感觸分享。

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首次到訪蒙古 感受視力非必然

原來今次是嘉欣初次到訪蒙古，嘉欣指旅程刷新了她對蒙古的認知，雖然當地風光明媚，但今次到訪才知道猛烈的陽光、冬天的大雪令當地人民的眼睛蒙上更高的眼疾風險，不少孩子亦因此患上先天性眼疾，失去學習機會；加上遊牧民族的文化，令他們更難獲得醫治。「這次探訪雖然短短數天，但大開眼界，更讓我深深感受到看得見並非必然。」

嘉欣說：

香港人活在一個安全的環境，確身在福中，當了解到蒙古偏遠的省份有醫生看亦不是易事，希望奧比斯能夠繼續努力幫助當地人民解決眼疾的問題和需要，讓游牧的每一代也深切明白守護眼睛的重要，我衷心呼籲大家捐款支持奧比斯充滿意義的救盲工作。

了解更多嘉欣的分享:www.orbis.org/kidsfriends

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