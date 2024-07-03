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Blackpink｜Lisa單飛新歌《Rockstar》　6,600萬點擊率MV穿這品牌時裝

娛樂

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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Lisa新歌《Rockstar》MV穿上Diesel秋冬系列新裝。（圖片品牌提供）

韓國女天團Blackpink暫時解體已成事實，4人單飛發展是意料中事，而獨立發展後剛剛推出個人單曲《Rockstar》的Lisa，一推出MV短短日已經去到6,600萬驚人點擊率，而身為Celine代言人的她，但MV中的一身衣著竟然是來自意大利的Diesel。

是次《Rockstar》的MV，Lisa回歸家鄉在泰國曼谷的唐人街裏拍攝，與之前Blackpink塑造的少女形象不同的是，獨立後的Lisa走性感而狂野的Y3K風格。

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至於甚麼是Y3K風格？該風格源於對「3000年」的想像，融合AI人工智能及虛擬現實的美學，創造出奇幻美學。銀色金屬色系、流動性圖案，再配以緊身設計，以及誇張配飾，就是Lisa想表達的未來科幻感的Y3K風。

MV裏，Lisa 快人一步穿上了DIESEL秋冬系列亮片露背背心，背心採用了品牌標誌性的燒花工藝，將數位印花飾在亮片上，然後再將牛仔和及亮片結合，洗水、縫合及打印工序，工序繁複。

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而另一件在星星背心和多袋鬆身牛仔褲，後者仿照90年代的低腰鬆身剪裁。女士們若想跟Lisa看齊，就要密切留意秋冬系列的上架日期。

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