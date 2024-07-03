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肺腺癌︱34歲網紅不吸煙不下廚確診肺腺癌末期勇敢抗癌5年　曝發病症狀：這輩子從沒這麼痛苦過

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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【肺腺癌/肺腺癌末期/癌症/症狀/抗癌/抗癌食物/不吸煙/不下廚/癌症復發/癌細胞轉移 】不吸煙不下廚也會患上肺腺癌！一名34歲台灣網紅在2019年10月確診肺腺癌四期，至今已抗癌5年，她在個人專頁記錄自己癌末生活的點滴，自曝當初的發病症狀坦言非常痛苦；而近日她又二次復發，癌細胞轉移腦部令她的生命陷入倒數，大量網民湧入其專頁為她加油打氣。

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現年34歲的Emma在Instagram專頁分享抗癌生活，她表示，在2019年確診肺腺癌四期時，癌細胞已經轉移到肝臟、骨頭、淋巴。雖在等候聽報告前，已經有心理建設，一定是癌症而且絕對不是初期，但她在確診當下仍相當絕望，「我不吸煙也不會下廚，為什麼這麼嚴重？」，更坦言有非常多次想尋死。在等基因檢測結果及是否有標靶藥的期間，Emma的癌症症狀開始湧現：

我開始不斷咳嗽，整個人體重掉到42公斤以下，覺得呼吸很吃力，睡覺都要坐著睡，否則無法呼吸。這輩子從沒這麼痛苦過，很想一走了之。

勇敢抗癌5年惜二次復發 腫瘤轉移腦部

至今已抗癌5年的Emma在5月14日被醫生告知，例行檢查報告顯示癌細胞轉移到腦部，有兩顆小小的腫瘤，但當時她沒有任何不適，頭腦還很清楚。第二天，她與醫生面對面談話後，坦言内心崩塌：

當自己知道時間就像開始加快倒數，我不知道該怎麼形容這個感覺，就是很空白，整個人覺得像被抽空了一樣。

她又表示，新的標靶藥副作用比以前吃過的還要多，也不知道是藥物副作用或是自己內心壓力大，導致無法入睡。而這次的癌細胞腦轉移，實際上是她第二次復發，第一次是在2022年，當時手術後的疼痛她至今難忘：

全身像被撞到過，連呼吸都只敢小小口吸氣，身上插滿的各種管子，像是一隻被送到維修廠的玩具被送修、被重新整理過，感覺真的很差，我才32歲。

因此，Emma如今再度崩潰，她在最近一次更新動態稱，現在全身都很痛，跟上次全身痛時一模一樣；但她仍期待即將獲得的檢查結果，希望現階段的藥物有效果：

連走路都有困難，痛到哭，痛到連腳趾的關節都能感覺到痛。這種痛真的無法形容，連打字、我的手指每個關節都覺得痛…… 下週就能知道我這段時間吃的藥，對我的腦有沒有效了。

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患癌後珍惜每個平凡日子 勉勵同路人：保持期待

Emma又發佈長文，流露心聲指自己現在狀態看上去還不錯，甚至比很多健康的人看上去還好，一般人看到一定不會覺得她生了一個這麼嚴重的病。但她自知生命不曉得還剩下多少，因此非常珍惜每一天，認真地度過每個在平常人眼中最平凡的時刻：

我很珍惜每一天我看到的太陽、看看今天的雲是不是粉紅色、晚上我會抬頭看星星，因為我每天都在想著我哪天就再也看不到了。當你發現你的時間比任何東西都還珍貴時，這些平凡的東西對自己來說都無比重要。

雖然Emma指自己比較悲觀，不會想著癌症會痊癒，但她仍藉著自己的經歷，勉勵同路人要「保持期待」：

這條路很辛苦，你/妳們一定要對自己保持著期待，期待著自己每一天都能再更進步一點，期待每一天狀態都比之前在更好一點，期待在接下來的日子你/妳還能再看見誰。夜深人靜的時候我也還是會憂鬱、會難過，但千萬別把自己放在那個黑洞裡忘了帶出來。

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女性是肺腺癌高危族

台灣外科專科醫生白映俞曾指出，肺腺癌容易發生在女性身上，且無論是吸煙者、戒煙者及從未吸煙者，都有可能患肺腺癌。台灣前女主播蕭彤雯就曾發現左肺葉有一個0.9厘米大小的陰影，確診為肺腺癌。其生活習慣良好，從不抽煙、無家族病史、不焚香、更沒有每日下廚受油煙影響。

對此，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受TOPick訪問時指出，「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，屬非小細胞肺癌之一。據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關：

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

預防方法

腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

同場加映：抗癌飲食法

台灣營養醫學博士劉博仁醫生曾在節目《下班經濟學》中分享幫助抗癌的飲食方法，透露「地中海飲食法」可謂是對癌症病人而言最健康的飲食型態。他列出以下5個重點，供有興趣人士參考。

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