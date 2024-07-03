網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠

▲ 内地女住香港酒店，著即棄拖鞋滑倒跌崩牙，流血不止怒批職員太冷漠。

【内地／香港／酒店／滑倒／崩牙/破相/服務態度／香港旅遊／遊客】不少内地遊客都會趁假期到香港遊玩，不過，近日有一名女網民在網上發文分享指，日前入住香港一間酒店時，穿上酒店提供的一次性拖鞋，卻因拖鞋太滑而摔倒，導致門牙磕到變形，血流不止。當她向酒店職員求助時，職員卻「坐視不理」，令她怒斥職員態度太冷漠。

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酒店房滑倒跌崩牙

一名内地女網民昨日（2日）在小紅書以「香港酒店摔到破相」為題發文，指她日前入住一間酒店，穿上酒店提供的一次性不織布薄款拖鞋。未料，當她刷完牙準備走出洗手間時，竟因拖鞋太滑而摔倒。

酒店沐浴間只有一塊毛巾，沒有任何的小心滑倒的提示，而且我也墊了毛巾，出了廁所，直接在白色地磚上滑倒，臉着地，直接門牙磕到變形，血止不住往下流，嘴巴閉不起來，門牙直接摔得凹進去。

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職員坐視不理事主怒批冷漠

隨即事主走去酒店前台求助，但她形容酒店職員十分冷漠，「說從來沒有見過在酒店摔倒的，讓我報警」。待警察到達現場後，表示他們也沒有辦法判定責任，也沒有讓酒店人道關懷的權利，只能幫事主召喚救護車。最後事主在凌晨1點多獨自看急診，並自行支付1230港元的醫療費用。

請問這個事情誰的責任？試問如果是本地人摔成這樣，門牙都摔歪了，會坐視不理嗎？香港這家飯店的工作人員是不是太冷漠了。

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網民反應兩極

帖文發出後網民反應兩極，不少網民認為酒店處理方式不妥，「不説賠不賠償，至少也要協助客人送院」、「我覺得這個酒店挺差勁的，雖然這個事情跟他們也沒關係，但是幫忙報個警，關心一下不是很正常嗎？」。

不過，亦有網民認為是事主自己不小心所造成的意外，與酒店無關，「這種酒店一次性拖鞋不能沾到水啊，沾到水就會很滑。做人要講理，你自己摔倒，你不能訛人家酒店啊」、「其實這個怎麽説呢，就是自己不小心造成的，所以酒店那邊不會賠償」。

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