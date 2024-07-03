台北旅遊｜限定《獵人HUNTER×HUNTER》大型實境遊戲　神還原貪婪之島經典場景

召喚Hunter粉絲！人氣漫畫《HUNTER×HUNTER獵人》一向被不少人視為神作，連陳蕾亦是忠實粉絲。而其中「貪婪之島」篇更是不少人的最愛，隨著主角小岡和基路亞一路修煉打大佬，熱血到爆！

今次貪婪之島登陸台北松山文創園區，大家可化身成遊戲玩家組隊玩Game，集齊卡片破關！由即日起至9月17日，各位獵人準備好出發未？

前往貪婪之島的玩家，需分為3人一組，並按著任務地圖移動。懸賞牆上有各種謎題，每次解謎都需要團體行動。途中會遇上不同NPC，擁有集卡冊的玩家只要大嗌「BOOK！」就可以對戰。

岩石區、戀愛都市愛愛、杜力亞司等神還原動畫實景，全程75分鐘任你挑戰。而且除了可遇上小岡、基路亞，希索加、炸彈魔也會出現！而動畫中最經典的最後破關遊戲閃避球都有得玩，超迫真。

最後成功打爆機的玩家，與動畫同樣可選擇拿走指定口袋的其中一張卡牌。除此之外，更特別的是場內設有水見式，想知道你是哪一系的念能力者？看看水的變動吧！

玩完一輪，當然少不了入手限定周邊的環節。現場有多款角色立牌、掛飾、杯墊和水樽等發售，其中最特別的莫過於以獵人執照為設計的悠遊卡，買滿台幣899（約$215港幣）送貪婪之島卡牌貼紙，滿台幣1,299（約$310港幣）即有Hunter主題紙袋一個！

要有足夠的野心，才可以獲得最後勝利。準備登上貪婪之島的獵人們，抱著拼死一搏的決心挑戰吧！

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「獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇」

登島日期：即日起至9月17日

登島地點：松山文創園區 北向製菸工廠

開放時間：11am至10pm

票價：台幣790（約$189港幣），3人同行優惠價台幣2,250／三張票（$537港幣）

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