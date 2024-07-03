糖尿病｜38歲男一類飲品當水飲　年僅20歲血糖飆升　慘變腎衰竭需洗腎續命

【含糖飲品/高糖飲品/腎衰竭/糖尿病/血糖/洗腎/水腫/】夏日炎炎難免想飲一杯冰凍飲料，不過飲料多含有較高糖分，飲用時要注意攝取勿過量！台灣一名38歲男子多年來每日將含糖飲品當水飲，即使血糖出現異常仍然懶理，直到身體出現不適到院求醫，方得悉自己患上糖尿病兼誘發腎衰竭，需要洗腎以維持腎臟功能。醫生指出，含糖飲料中成分恐增加多種疾病危機，建議大眾應養成3大健康習慣以減輕風險。

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綜合台媒報道，該名男子過去無吸煙飲酒習慣，但喜愛吃高糖高油食物，且每日會將含糖飲品當水飲，20幾歲時已出現血糖偏高卻不曾重視，直到去年雙腳開始出現水腫、呼吸時亦越來越喘，到醫院檢查時方知自己患上糖尿病兼誘發腎衰竭，需要透過血液透析維持腎臟功能。

台北慈濟醫院腎臟內科醫生王奕淳解釋指，糖尿病會對身體各個系統造成影響，其中在腎臟方面則會誘發糖尿病腎病變，導致蛋白尿增加及腎功能下降，長久下去恐會惡化成末期腎病，需要長期洗腎以維持腎臟功能。

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含糖飲料恐誘多種健康問題

王奕淳醫生強調指，不少人喜愛飲用含糖飲料，飲料中主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，這些成分不但熱量高，且會對身體造成多種健康危機，包括血壓、血糖、血脂升高、誘發肥胖、代謝症候群、增加心血管疾病、糖尿病及腎臟病風險。不少病人沒有定期身體檢查習慣，因此不知道自己已患上糖尿病或踏入糖尿病前期，而攝取含糖飲料恐令血糖更加失控，令到罹患慢性腎臟病風險大幅增加。

3大健康習慣預防糖尿病

醫生引用統計數據指出，近年40歲以下年輕人每100人中就有1人患上糖尿病，比率更一直持續增加中，已非過去想認知的「老人病」，想要避免患病，醫生提醒大眾要養成常補充水分的習慣、以白開水或無糖淡茶飲取代含糖飲料保持腎臟健康的習慣，假如懷疑自己患有糖尿病或腎臟病，建議盡早到醫院進行檢查，及早發現及治療，另外亦可遵從以下3大健康習慣，以減輕患病風險：

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攝取足夠白開水： 腎臟需要水分排除毒素及代謝物，建議至少每日補充1500cc以上。

腎臟需要水分排除毒素及代謝物，建議至少每日補充1500cc以上。 逐步減少含糖飲料： 以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等糖分含量較高的飲料，但茶葉中含有草酸，建議選擇「水多茶少」的淡茶，次數也不能太多，以「無糖」為目標。

以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等糖分含量較高的飲料，但茶葉中含有草酸，建議選擇「水多茶少」的淡茶，次數也不能太多，以「無糖」為目標。 避免含磷飲料：如汽水、可樂含有無機磷、牛奶含有動物磷，腸道吸收很快，都要避免；咖啡及豆漿屬於植物磷，在腸道吸收較慢，可以少量飲用。

糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。

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