口腔護理丨40年來無洗牙仍健康　女牙醫自創獨門護齒方式　超低成本靠2枝牙刷+漱口水

【牙醫/洗牙/牙齒護理/口腔護理/護齒方法/牙齒健康/獨門護齒/漱口水/牙刷】不少人都有定期洗牙習慣，但美國近日有牙醫卻反其道而行，明言自己已40年沒有請牙醫為自己洗牙，但牙齒仍然非常健康，而自創獨門護齒方式，是超低成本靠2枝牙刷和漱口水。有關影片上載網上後，隨即引起熱議。

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美國一名女牙醫Ellie Phillips近日在TikTok表示，儘管她沒有遵從一般牙醫建議，約每半年洗一次牙習慣，但根據她定期驗牙的結果，可顯示她的牙齒仍然相當健康。

Ellie認為，這可能歸功於她日常的潔齒程序，首先她會於刷牙前，用漱口水漱口一分鐘，刷牙後亦以漱口水代替水喉水沖洗，以免沖走牙齒上的氟化物，前後共用3次漱口水；日夜會用兩枝牙刷更替使用，讓刷毛保持乾爽，防止細菌滋生；最後，每次餐後則會咀嚼阻止有害細菌生長的香口膠。

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Ellie表示，自40年前，自己便沒有再洗牙，不過她卻堅持每隔數年均會年預約牙醫檢查牙齒，而每次報告的結果均是非常正面，對方亦明言她無需洗牙。不過，相關影片曝光後，隨即引來不少網民質疑，有人懷疑她是否自行在家中洗牙。

高危族群宜3至6個月洗牙一次

牙科醫生黃凌旻表示，一般而言，牙醫建議每半年至一年洗牙一次，若為高風險人士，則3至6個月一次。黃醫生指，若牙齒清潔不當，如沒使用氟化物牙膏、牙綫或牙縫刷習慣，均屬蛀牙及牙周病的高危族群，另外生活及飲食習慣、病歷亦是風險因素。

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