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肝癌｜肝膽名醫食無定時靠1食物果腹充飢　患肝癌離世年僅54歲

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣一位肝膽名醫因為工作食無定時常靠1種食物果腹，結果年僅54歲便患上肝癌離世。

【肝膽名醫/食無定時/花生/果腹充飢/肝癌／乙型肝炎／黃麴毒素／黃曲霉毒素/離世/關鍵因素/肝癌成因/肝癌症狀/肝癌症狀/肝癌徵狀】不少人愛吃花生，但原來食花生亦有致命風險？台灣有醫生分享案例，指曾有一位肝膽科名醫經常吃花生解餓，結果患上肝癌，最終不治，年僅54歲。醫生就解釋花生為何與肝癌相關，並教路1招存放花生減低致癌毒素。

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台灣腸胃科醫生蕭敦仁在節目《醫師好辣》中分享病例，表示其恩師是一位肝膽科名醫，因為經常超時工作為病人看診而導致食無定時，肚子餓的時候只會問護士拿一整盤花生果腹充飢。長年累月之下，某日他突然感到右上腹不適，自行做超聲波檢查後才發現患上肝癌，且腫瘤已經破裂出血，最終不治離世，年僅54歲。

2大關鍵因素致患肝癌

到底為何吃花生會導致肝癌？對此蕭敦仁就指，恩師生病原因有二，其一為他本身患有乙型肝炎，肝臟情況本來就較常人差，但因為工作忙碌及未有定期進行全面的身體檢查，最終導致發現腫瘤時已進入嚴重階段。其二則是與他愛吃的花生有關，由於台灣天氣潮濕，存放花生的環境更為嚴格，一旦環境溫度高於12度，便容易產生黃曲霉毒素，增加罹患化學性肝炎的風險。

蕭敦仁在節目中解釋，肝炎一般分為以下3類：

1. 病毒性肝炎，包括甲型、乙型及丙型肝炎等，通常由病毒引起

2. 化學性肝炎，可由酒精、藥物或花生存放不當滋生的黃曲霉毒素引起

3. 代謝性肝病，由脂肪肝引致

他指出，一旦同時出現2種情況，罹患肝癌的風險便會倍增。由於恩師本身患有乙型肝炎，再加上長期吃花生積累的黃曲霉毒素，因此最終導致肝臟長出腫瘤。

那麼，生活在較潮濕的地區是否不宜吃花生？蕭敦仁就提醒，黃曲霉毒素容易在攝氏12度以上的環境滋生，因此花生開封後一定要放入雪櫃存放，並建議平日最好食用新鮮花生。

更多相關報道：肝癌｜夫婦先後確診末期肝癌 醫生揭元兇：砧板藏一級致癌物

黃曲霉毒素可引致中毒

根據食安中心資料，黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響；中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。不過目前為止，香港從未有人報稱因進食含黃曲霉毒素的食物而中毒。

此外，長期攝取黃曲霉毒素與罹患肝癌有關。動物研究結果顯示老鼠、倉鼠及猴子等動物經長期口服黃曲霉毒素後，可引致肝部長出腫瘤。而人類資料也顯示一致的結論，非洲及東南亞國家的流行病學研究顯示，攝取黃曲霉毒素與人類出現初期肝癌的情況有正比關係；研究顯示染有乙型肝炎的人，罹患肝癌的機會與攝取黃曲霉毒素的多寡有關。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

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肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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