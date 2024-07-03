  • 32°C
香港時間 : 2024703日 (三) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

裝修甲醛︱新屋裝修甲醛超標有致癌風險 夏天裝修去除甲醛速度最快

家事百科

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

夏季裝修，甲醛容易揮發。

我們經常都會聽到，裝修之後家裏的甲醛就會增加。在坊間上都會有很多方法去除甲醛，但哪一種方法是最有效呢？

有很多人以為甲醛存在於木傢俬的原因是木本身，但其實，實木傢俬是沒有甲醛的，甲醛只是存在把木材黏合的膠水上。即是說膠水愈多，甲醛的含量就愈多。

湊得輕鬆啲
追夢媽媽｜跳霹靂舞24載帶隊出戰亞運　40歲「Bgirl」港媽不停步：想成為模範

甲醛大多來自木傢俬、地板、窗簾、地氈、油漆、牆紙等裝修常用的物料上。有些人認為用自己的鼻子可以測試到屋內甲醛的高低，而事實上當你聞到甲醛的刺鼻刺眼的感覺時，它已經是超標很多倍了。

「四電一腦」計劃的廢電器電子產品生產者責任計劃已於7月1日期優化措施，即睇内容詳情：

點擊圖片放大
+12
+11

坊間有很多不同方法處理甲醛。當然我們在選擇傢俬材料時，盡量選用一些環保及達到國家環保安全標準的木材。現在常見的環保木材依次序有E1、E0和ENF的標準。市面上可以購買到的傢俬材料，都起碼達到E0的標準了。

其實去除甲醛最有效的方法就是通風，裝修後最好把所有窗戶打開，讓新鮮空氣不斷流入家中稀釋家中的甲醛含量，這是最有效又最經濟的方法。

如果我們在夏天裝修的話，去除甲醛的速度便會加快。因為甲醛在高溫和高濕的環境下揮發得特別快，所以如果我們在夏天裝修而又打開窗戶的話，理論上甲醛的含量會很快被揮發的。

也有人會買一些綠色植物，例如綠蘿去吸收甲醛。綠蘿的根部有一些原生菌是可以吸收甲醛的，但效果有限。就算你放上大量綠蘿植物，只是心理上感覺良好而已。亦有些人會選用活性炭去吸收甲醛，但效果亦是有限；甚至有時活性炭吸入甲醛飽和後，反會把甲醛釋放，形成二次污染。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 鄭偉文

相關文章

【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
18:25 2022/10/31
【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
北上置業｜內地租樓慎防「串串房」　甲醛超標長住恐致癌4招識別免墮陷阱
17:50 2024/04/11
北上置業｜內地租樓慎防「串串房」　甲醛超標長住恐致癌4招識別免墮陷阱
兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血
12:49 2024/05/23
兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血

你可能感興趣

【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
18:25 2022/10/31
【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效
北上置業｜內地租樓慎防「串串房」　甲醛超標長住恐致癌4招識別免墮陷阱
17:50 2024/04/11
北上置業｜內地租樓慎防「串串房」　甲醛超標長住恐致癌4招識別免墮陷阱
兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血
12:49 2024/05/23
兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血
環境衞生 食用安全 污染 甲醛

最高瀏覽

突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
急症室最長等候時間（07月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月03日 時間12:05）
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命
兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命