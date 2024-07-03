裝修甲醛︱新屋裝修甲醛超標有致癌風險 夏天裝修去除甲醛速度最快

▲ 夏季裝修，甲醛容易揮發。

我們經常都會聽到，裝修之後家裏的甲醛就會增加。在坊間上都會有很多方法去除甲醛，但哪一種方法是最有效呢？

有很多人以為甲醛存在於木傢俬的原因是木本身，但其實，實木傢俬是沒有甲醛的，甲醛只是存在把木材黏合的膠水上。即是說膠水愈多，甲醛的含量就愈多。

甲醛大多來自木傢俬、地板、窗簾、地氈、油漆、牆紙等裝修常用的物料上。有些人認為用自己的鼻子可以測試到屋內甲醛的高低，而事實上當你聞到甲醛的刺鼻刺眼的感覺時，它已經是超標很多倍了。

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坊間有很多不同方法處理甲醛。當然我們在選擇傢俬材料時，盡量選用一些環保及達到國家環保安全標準的木材。現在常見的環保木材依次序有E1、E0和ENF的標準。市面上可以購買到的傢俬材料，都起碼達到E0的標準了。

其實去除甲醛最有效的方法就是通風，裝修後最好把所有窗戶打開，讓新鮮空氣不斷流入家中稀釋家中的甲醛含量，這是最有效又最經濟的方法。

如果我們在夏天裝修的話，去除甲醛的速度便會加快。因為甲醛在高溫和高濕的環境下揮發得特別快，所以如果我們在夏天裝修而又打開窗戶的話，理論上甲醛的含量會很快被揮發的。

也有人會買一些綠色植物，例如綠蘿去吸收甲醛。綠蘿的根部有一些原生菌是可以吸收甲醛的，但效果有限。就算你放上大量綠蘿植物，只是心理上感覺良好而已。亦有些人會選用活性炭去吸收甲醛，但效果亦是有限；甚至有時活性炭吸入甲醛飽和後，反會把甲醛釋放，形成二次污染。

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