月球研究｜理大獲「嫦娥五號」442.6毫克月壤樣本　將研不同深度月壤水含量

▲ ( 陳靜儀攝)

理工大學已通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室審核，成功獲得由中國「嫦娥五號」採集的月壤樣本，包括由團隊研製的「表取採樣執行裝置」 採集的400毫克表面鏟取樣品，以及42.6毫克深層鑽取樣品；樣本將儲於校內月壤儲存及分析系統，供研究員深入分析。任務整體採集到1731克月壤樣本，深空探測研究中心副主任吳波表示，理大獲分配逾400毫克「已非常珍貴」，形容為「國家的禮物」。

團隊將藉樣本探討在「月壤中找水」，研究月壤中熔結碎屑的微觀結構、熔結碎屑中的水含量及來源。吳波認為，水為重要資源，故以此作為研究方向，並將探討不同深度月壤的水含量，並比對來自低緯度的阿波羅月壤樣品，分析太陽風注入的緯度效應等。他亦透露，基於「嫦娥五號」礦物光譜儀探測分析，採樣區月壤的水含量可能約為20 pim（pats pemillon），即1噸月壤中大約含有120克水、「即一小杯啤酒」。

月壤樣品將儲存於太空資源實驗室月壤儲存及分析系統、於高純度氮氣（99.999%）內作跨學科研究。吳波稱，月球模品可從氮氣儲存手套箱直接轉入非破壞性分析設備，以保護月壤，避免在運送過程中直接接觸空氣，造成破壞；同時儀器一次可對月壤顆粒進行12種分析，如礦物、成分等，有效減低樣品在過程中的損耗。

另外，理大科研團隊早前藉表取採樣執行裝置，輔助中國「嫦娥六號」完成史上首次在月球背面表土採樣，吳波稱，會爭取獲得「嫦娥六號」月壤樣本，以比較月球背面、正面月壤樣本的分別，取得更多科學發現，並認為團隊有相關研究基礎，可作為優勢。

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