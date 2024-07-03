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月球研究｜理大獲「嫦娥五號」442.6毫克月壤樣本　研不同深度月壤水含量

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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理工大學已通過國家航天局審批，獲得由中國「嫦娥五號」採集的月壤樣本。（梁偉榮攝）

理工大學已通過國家航天局審批，獲得由中國「嫦娥五號」採集的月壤樣本，包括由團隊研製的「表取採樣執行裝置」 採集的400毫克表面鏟取樣品，以及42.6毫克深層鑽取樣品，並會儲存於校內月壤儲存及分析系統，供研究員深入分析。任務整體採集到1731克月壤樣本，深空探測研究中心副主任吳波指，理大獲分配逾400毫克「已非常珍貴」，形容為「國家的禮物」。理大亦期望，政府能為校方提供更多資源，以協助國家發展航天科研。

團隊通過探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室審核，在6月18日取得月壤樣本，隨即展開研究，將探討在「月壤中找水」，包括月壤中熔結碎屑的微觀結構、熔結碎屑中的水含量及來源。吳波認為，水為重要資源，題目有意義及新意，故以此作為研究方向，將探討不同深度月壤的水含量，並比對來自低緯度的「阿波羅計劃」月壤樣本，分析太陽風注入的緯度效應等。

資源方面，理大校長滕錦光稱，曾向政府建議為學校提供經費資助。（梁偉榮攝）

資源方面，理大校長滕錦光稱，「短期而言經費很重要」，故過去數年已成立深空探測研究中心，為學校提供資源、持續支援，並透露曾向政府建議為學校提供經費資助。理大校董會主席林大輝亦認為，「人才、經費及空間，三方面缺一不可」，並舉例指相關實驗室的設備已觸碰到天花板，可見並無足夠地方，情況「非常不理想」，故希望獲得更多經費以吸納教授、購買先進設備。

理大校董會主席林大輝亦認為，「人才、經費及空間，三方面缺一不可」。（梁偉榮攝）

月壤樣品將儲存於太空資源實驗室月壤儲存及分析系統、於高純度氮氣（99.999%）內作跨學科研究。吳波稱，月球模品可從氮氣儲存手套箱直接轉入非破壞性分析設備，以保護月壤，避免在運送過程中直接接觸空氣，造成破壞；同時儀器一次可對月壤顆粒進行12種分析，如礦物、成分等，有效減低樣品在過程中的損耗。

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另外，理大科研團隊早前藉表取採樣執行裝置，輔助中國「嫦娥六號」完成史上首次在月球背面表土採樣，吳波稱，計劃申請「嫦娥六號」月壤樣本，以比較月球背面、正面月壤樣本的分別，取得更多科學發現，並認為團隊有相關研究基礎，爭取時可作為優勢。

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