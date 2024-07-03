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豪門千金丨江鈺琪產後不幸受傷入院　 坐輪椅期間堅持做一件事

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 23 分鐘前

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「最美公益金主席」江鈺琪在產後遇不幸事。

有「最美公益金主席」之稱、麗達集團主席兼「燈芯絨大王」江達可的女兒江鈺琪（Yuki），「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在前年12月舉行盛大婚禮，去年11月更公布懷孕喜訊，並於今年5月初成功產子，相當幸福。

可惜，產後兩個月的Yuki就遇上不幸事，相信其家人都大感心痛。

最美星女郎丨56歲張敏內地捧周慧敏場　「綺夢」零走樣網民讚風采依舊

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江鈺琪養傷期間堅持做一件事

江鈺琪早前不幸受傷，令其左腳需打石膏。她也有分享自己坐在輪椅上的相片，見其左腳打石膏，並堅持繼續紮肚，以達收緊腹部肌肉、收細盤骨等作用。

而在今年5月初，Yuki就有在IG分享了她、老公、剛出世囝囝在產房的合照，又有一家三口在病房的合照，十分溫馨。

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