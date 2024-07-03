三屆視后丨佘詩曼與契女合照被指似姊妹　曾自爆有10多位契仔契女

▲ 阿佘真係好深得小朋友喜歡。

視后佘詩曼近日趁有時間休息，除陪伴家人，更相約契女吃飯見面。今日（3日）她在社交網上載與契女飯聚照，原來今次阿佘是與契女餞行，皆因對方將到外國讀書，並留言：「同契女餞行，話咁快又話去外國讀書喇～」

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與契女餞行

相中阿佘晒出十年前與契女照，轉眼契女已長得亭亭玉立，樣貌標緻，難怪她也感慨時間飛逝：「重記得十年前嘅某日，忽發奇想surprise佢，走去接佢放學，佢開心到、甜到呢~眨吓眼就咁大個女喇！」

阿佘又指不捨契女，惟明白有散才有聚：「食完飯我呢個契媽心入面，雖然kick kick地，但係都要強忍不捨講bye bye…下次返嚟見喇~#這就是人生 #有散才有聚 @chicnoon #比心機讀書 #加油」一班網友更大讚阿佘保養得宜，二人似兩姊妹。

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阿佘多契仔契女

其實阿佘一直很喜歡小朋友，更自爆有10多位契仔契女，當中其一班好姊妹「七魔女」的仔女全也是其契仔契女，文頌嫻更大讚阿佘好識氹小朋友，故最受小朋友歡迎。

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