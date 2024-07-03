47人初選案｜彭卓棋求情指現受僱於基本法基金會　法官質疑屬投機之舉

▲ 法官今（3日）續聽取求情。罪成被告彭卓棋（30歲）。 (陳靜儀攝)

47人涉組織及參與民主派初選，45名罪成被告續分批進行求情。法官今（3日）續聽取求情。彭卓棋一方求情指，彭現受僱於基本法基金會，並一直愛國，推廣青年到大灣區創業。法官質疑，彭加入基金會只不過是另一投機之舉。6名被告完成求情，案件押後至本周五（5日）處理黃之鋒等共6人之求情，預計需時2天。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

6名被告昨起求情，包括審訊後被定罪的鄭達鴻、楊雪盈及彭卓棋，以及認罪的袁嘉蔚、梁晃維及徐子見。

代表彭卓棋的大律師盧敏儀指，《港區國安法》屬嶄新的法例，沒有諮詢公眾，公眾沒時間理解和適應。法官陳仲衡主動提到，辯方於書面陳詞指彭是機會主義者，把握機會服務國家和香港，但法庭早前已裁斷機會主義者並非此意思。

盧指，國安法實施後，彭將競選政綱換成空白一頁，又拍攝撕毁競選單張的相片，以為其行為已經足夠，沒有犯法。彭在7月1日後沒有參加組織者舉辦的任何活動，彭犯法出於對法律無知。法官指，彭在撕毁單張的相片中握拳，是抗議的手勢。盧表示，當時由攝影師指示擺姿勢，法官不接納說法。

盧續提及，彭於2022年在基本法基金會任職，一直愛國，亦獲基金會的人撰寫求情信。法官質疑只是彭投機之舉，彭可能只是利用基金會，盧表示不同意。

法官指，彭雖推廣大灣區創業，但案發時多次表明反對政府和中國，被捕後卻加入宣傳《基本法》的組織，質疑是彭另一投機舉動。盧表示，彭的轉變並非突然。

盧力陳，彭一直不餘遺力地支援香港年輕人到大灣區創業，被捕後宣傳《基本法》，並對維護國家安全作出貢獻。

6名被告已完成求情，法庭將於本周五（5日）聽取被告認罪被告黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉，以及審訊後罪成的施德來6人之求情陳詞，預計需時兩天。

聆訊本周五（5日）續。

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