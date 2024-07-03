甲醛危機丨女生新買白Tee即穿突頭暈流鼻血　揭布料甲醛超標【附專家拆解新衫風險】

【新衫/未清洗/立即穿/甲醛/中毒/流鼻血/頭暈/中毒/甲醛超標】新買回來的衣服通常會「先洗再穿」還是「即買即穿」？內地一名女生貪便宜購買一件普通的白色T恤，豈料穿過幾次後出現頭暈、流鼻血等症狀遂求醫，發現原來這些正是中毒的症狀。回想自己近日何時何地接觸過有毒物質，女事主驚覺源頭可能來自於身上這件新的白T恤。有專家指出，不少人購買新衣服回來未必會先清洗一遍再穿，但新衣服上可能殘留一些化學物質，或可能引致皮膚敏感等過敏症狀，嚴重可能會致白血病。

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穿新衫惹禍

該名內地女事主在內地社交平台「小紅書」發文，指自己日前貪便宜，隨便買一件平價普通純白色的T恤，用作日常休閒襯搭。沒想到女事主才穿了幾天，突然出現頭暈和流鼻血。女事主初起以為只是熱氣，可能與近日天氣太熱有關，但為了安心，還是去了醫院一趟。經醫生檢查後，發現女事主身體沒有大病痛，但指她頭痛流鼻血的症狀是因為接觸了有毒物質所致。女事主思前想後，驚覺身上最新的添置的衣物就是那件新買的平價純白色短袖T恤。

有的衣服真的是為了布料成本節省，用的都是甲醛超標的布料！真服了啊！

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專家拆解新衣服致敏迷思

為何有些人穿新衣服時，皮膚總是癢癢的？台灣毒理學專家招名威曾在其Facebook專頁分享一次慘痛經歷，更自始養成「每一件新衣服都非洗不可」的習慣。他指自己曾經即買即穿一件新衣服，剛巧那時候正值夏天，穿上身不久就已經大汗淋漓。過了一會，皮膚和汗腺較發達的位置已經開始紅腫發癢，他才意識到是新衣服作祟。

含甲醛 長期接觸可致白血病

招名威解釋，新衣服含「甲醛」用來固定染料顏色和防皺，大部分都已經固定在衣物纖維上，惟有些「漏網之魚」俗稱「游離」甲醛，會刺激皮膚引起紅斑、急性眼症狀、咳、流淚等即時過敏反應，尤其在新衣服即買即穿的時候，就容易有這個問題。嚴重可誘發皮膚炎、或視力障礙，長期接觸甚至會導致白血病、流鼻血等。

穿購新衣服4大重點

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故此，他建議購買新衣服回來必須先用水清洗一次，因製衣用的甲醛可溶於水。透過清洗可將大部分的有害物質去除，若比較厚重的外套或衣物，不便清洗的話亦可以晾曬數天，並放置在環境通風的地方去除甲醛。另外，他亦建議選購衣物時可著重3大條件：

1. 選擇純棉、麻衣服

2. 選擇純色、淺色、素色衣服，少印染等製作工藝

3. 購買貼身衣物及嬰幼兒用品時，避免印花鮮豔、面料挺、硬的產品

他亦補充，雖然新衣物上會有甲醛殘留，但至今仍未有任何研究指出會有致癌風險，呼籲市民無須過分擔心。

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