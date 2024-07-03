星二代｜胡慧中愛女出詩集做才女　何嘉珍重近200磅充滿自信晒勵志金句

▲ 胡慧中愛女何嘉珍出書做才女。

【星二代/蘇浙公學/台灣四大美人/胡慧中/何志平/何嘉珍/書展】被封為「台灣四大美人」之一胡慧中與前民政事務局局長何志平所生的23歲女兒何嘉珍，近年積極經營社交平台，身型圓潤的她，曾透露體重近200磅，不過她沒有因此而自卑，更多是充滿自信，最近出書做才女，推出詩集在書展發售！

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胡慧中年輕時相當漂亮，愛女何嘉珍都遺傳了她美麗的輪廓，不過身型卻似足爸爸何志平。何嘉珍在良好的教育環境下長大，畢業於蘇浙公學國際部，後來升讀香港都會大學，理想職業為英文老師或與娛樂或媒體有關行業，不過近年她醉心於社交平台，分享穿搭和攝影，自稱是一名攝影師和穿搭博主。

胡慧中愛女︱圓潤身型自信滿滿

何嘉珍雖然體重近200磅，但自信心滿滿，經常打扮漂亮擺出可愛的動作拍照，縱然很多網民討論其圓潤身材，但何嘉珍一向懶理，並曾出帖文提醒大家要勇敢做自己及愛自己：「誰說胖胖女孩不可以打扮漂亮？接受自己的不完美，努力的做好自己該做的事」、「愛自己是很重要的事情，別一直否定自己，別一直在意別人對你的看法和冷眼與嘲笑，你就是自己人生的星辰大海」等等。

▲ 何嘉珍雖然身形圓潤，但仍非常自信。（IG圖片）

胡慧中愛女︱出詩集做才女

何嘉珍近日發文宣布將推出首本個人詩集《相信光》Shine In Me：「啊啊啊啊啊啊啊啊啊終於能講了！ 小妹何嘉珍將會參與書展，推出首本個人詩集《相信光》Shine In Me，直抒胸臆，分享喜悲，讓你認識真實的她，更多的信息詳情稍後公佈，請多多支持！」

何嘉珍亦為個人詩集開設帳號，更於首個帖文介紹自己及寫道：

別放棄希望一因為總有一天一你會看到她在閃閃發光。

蘇浙公學國際部提供IB課程

擁有接近60年歷史的北角蘇浙公學，於2002年成立國際部，並於2007年開始為12至13年級的蘇浙公學國際部學生，提供IB-DP國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme）。

蘇浙公學校長及IB課程主任曾接受TOPick專訪時，形容IB課程能讓學生走出自己的「安全區」(Comfort zone)，適合任何類型學生修讀，而修讀IB課程的學生，較傳統學制學生更自律、和更著重生活平衡。學費方面中學課程全年學費由$78,135至$90,418不等，學校有提供獎助學金計劃，為有需要的學校提供協助。

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