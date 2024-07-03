鄧麗欣與粉絲齊賀歌迷會成立17周年　Stephy哽咽感謝歌迷：希望唔會令家失望

▲ 鄧麗欣哽咽感謝歌迷多年支持：「希望唔會令家失望。」

藝人與粉絲的關係唇亡齒寒，鄧麗欣（Stephy）出名寵愛fans，入行多年，她跟歌迷擁有心照不宣的默契，為了慶祝Stephy Fantasia歌迷會成立17周年，Stephy日前相約逾百歌迷一同慶祝，在場跟大家玩遊戲、切蛋糕、影合照、互吐心聲，場面熱鬧感人。

活動當日Stephy參與「估口型」、「以訛傳訛」與「三字經」等遊戲環節，跟大家打成一片，玩得相當盡興，之後在傾談環節中，粉絲坦誠向偶像道出心聲。

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Stephy用作品回饋粉絲

不少歌迷希望Stephy盡快開個唱及推出新歌，更期待她的創作，有來自澳門的歌迷首次跟Stephy見面，眼濕濕表示每聽到她填詞的《黑白照》也會感動落淚；《蘋果》也是不少歌迷的心頭好；有人更笑指Stephy的《中華冷面》非常吸引，期望她考慮跳唱新歌。

Stephy開心地謂，會將所有心聲收下，期望盡快用作品回饋粉絲。

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向粉絲盡吐心聲

Stephy在活動尾聲感謝粉絲多年來的陪伴與支持，感動得哽咽說：「真係好開心！儘管你係17年都喺度陪住我還是第一次嚟都好，真係衷心感謝每一位，多謝大家嘅陪伴。其實我都都陪伴住大家畢業好多次，由小學畢業到而家博士，好犀利！我能夠報答大家嘅就只能夠用我嘅成績、我嘅努力，我相信我係做到嘅，希望唔會令家失望。」

她續指：「經歷咗咁多年，高高低低，我愈嚟愈懂得去珍惜愛我嘅人，你哋成日講無論任何事都會支持我、陪伴我，我愈嚟愈感受到，除咗家人，我真係諗唔到點解會有一個人係會無條件去支持一個人，但你哋做到，我真係好感動！我都會無條件地付出我嘅努力，唔會令大家失望，希望你哋會為我感到驕傲，今年內真係有新歌嘞！大家期待我嘅電影、電視劇同新歌啦！用作品說話！」

被問到現時的Stephy開心嗎？她想也不想說：「我好開心呀！快樂係嚟自好多嘢，除咗我愛我嘅工作，生活都好重要，大家見到我都會去吓旅行，我都幾識得生活架，只要做到我鍾意做嘅嘢，享受生活，我係絕對開心快樂，大家可以放心，希望大家都一樣，最緊要愛鍚自己。」

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