香港小姐丨馮盈盈超短婚紗裙誘惑網民　FYY曾為「洗底」收起性感【多圖】

▲ 馮盈盈趁夏天大派福利圖！

2016年港姐冠軍馮盈盈（FYY）近年刻意改變印象，積極進修自我增值，更重返母校香港大學修畢食品市場管理及營銷學碩士課程。至於其感情生活，自2019年跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩分手後，似乎仍然未有著落！

馮盈盈昨日（7月2日）於社交網晒出數張婚紗照，令網民誤會她嫁人，連陸浩明也留言：「恭喜！」

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「華麗轉身」差點露美臀

其後馮盈盈澄清只是工作照而已，當日抵達拍攝場地時，她才發現是影婚照熱門地，不過馮盈盈透露將為朋友任伴娘：「這讓我突然想起自己即將為一位認識多年的好朋友擔任婚禮伴娘。這將是我人生中第一次做伴娘，我心想：如果能穿上這條漂亮的裙子出席婚禮，那就太完美了。」

從照片所見，馮盈盈穿上超低V婚紗，胸前有薄紗，加上腰側透視營造「全露」效果，此外，從短片所見，馮盈盈最後一個「華麗轉身」動作，由於其裙子頗短，差點兒就露出美臀！

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唔着內褲上陣最大膽

難怪網民紛紛留言：「伴娘太靚嘅話，新娘點算好」、「咁新娘條裙要更特別同突出先得了」、「好靚女，但喧賓奪主，搶了新娘風頭」「香港最美新娘子」以及「唔得啦，太搶fo。」

事實上馮盈盈的打扮性感度比前收歛，過往FYY曾分享三點式照，出席台慶等大型盛事也會谷胸示人，某年以透視裙示人的FFY更對媒體直言沒穿內褲！

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