  • 33°C
香港時間 : 2024703日 (三) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨馮盈盈超短婚紗裙誘惑網民　FYY曾為「洗底」收起性感【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

馮盈盈趁夏天大派福利圖！

2016年港姐冠軍馮盈盈（FYY）近年刻意改變印象，積極進修自我增值，更重返母校香港大學修畢食品市場管理及營銷學碩士課程。至於其感情生活，自2019年跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩分手後，似乎仍然未有著落！

馮盈盈昨日（7月2日）於社交網晒出數張婚紗照，令網民誤會她嫁人，連陸浩明也留言：「恭喜！」

學霸港姐丨馮盈盈碩士畢業考獲一級榮譽優等成績　自爆會如何獎勵自己

點擊圖片放大
+8
+7

學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力

「華麗轉身」差點露美臀

其後馮盈盈澄清只是工作照而已，當日抵達拍攝場地時，她才發現是影婚照熱門地，不過馮盈盈透露將為朋友任伴娘：「這讓我突然想起自己即將為一位認識多年的好朋友擔任婚禮伴娘。這將是我人生中第一次做伴娘，我心想：如果能穿上這條漂亮的裙子出席婚禮，那就太完美了。」

從照片所見，馮盈盈穿上超低V婚紗，胸前有薄紗，加上腰側透視營造「全露」效果，此外，從短片所見，馮盈盈最後一個「華麗轉身」動作，由於其裙子頗短，差點兒就露出美臀！

最新影片推介：支嚳儀專訪

TOPick柴犬追星
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

唔着內褲上陣最大膽

難怪網民紛紛留言：「伴娘太靚嘅話，新娘點算好」、「咁新娘條裙要更特別同突出先得了」、「好靚女，但喧賓奪主，搶了新娘風頭」「香港最美新娘子」以及「唔得啦，太搶fo。」

事實上馮盈盈的打扮性感度比前收歛，過往FYY曾分享三點式照，出席台慶等大型盛事也會谷胸示人，某年以透視裙示人的FFY更對媒體直言沒穿內褲！

點擊圖片放大
+14
+13

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐丨馮盈盈晚裝騷身段迎接30歲　FYY：開啓一段更華麗的人生旅程【多圖】
19:31 2024/06/04
香港小姐丨馮盈盈晚裝騷身段迎接30歲　FYY：開啓一段更華麗的人生旅程【多圖】
學霸港姐丨馮盈盈碩士畢業考獲一級榮譽優等成績　自爆會如何獎勵自己
11:59 2024/06/11
學霸港姐丨馮盈盈碩士畢業考獲一級榮譽優等成績　自爆會如何獎勵自己
宅男女神丨蔡嘉欣陳詩欣遊西班牙大解放　齊齊晒水着隔空對戰吸Like
13:38 2024/06/18
宅男女神丨蔡嘉欣陳詩欣遊西班牙大解放　齊齊晒水着隔空對戰吸Like
東張女神x香港小姐丨鄧凱文西班牙旅遊三點式上陣　沙灘派福利製造震撼視覺【多圖】
23:36 2024/06/17
東張女神x香港小姐丨鄧凱文西班牙旅遊三點式上陣　沙灘派福利製造震撼視覺【多圖】
東張女神｜梁菁琳穿低胸裙大騷天賦本錢　Katerina棄做獸醫闖娛圈【多圖】
22:32 2024/06/15
東張女神｜梁菁琳穿低胸裙大騷天賦本錢　Katerina棄做獸醫闖娛圈【多圖】

你可能感興趣

香港小姐丨馮盈盈晚裝騷身段迎接30歲　FYY：開啓一段更華麗的人生旅程【多圖】
19:31 2024/06/04
香港小姐丨馮盈盈晚裝騷身段迎接30歲　FYY：開啓一段更華麗的人生旅程【多圖】
學霸港姐丨馮盈盈碩士畢業考獲一級榮譽優等成績　自爆會如何獎勵自己
11:59 2024/06/11
學霸港姐丨馮盈盈碩士畢業考獲一級榮譽優等成績　自爆會如何獎勵自己
宅男女神丨蔡嘉欣陳詩欣遊西班牙大解放　齊齊晒水着隔空對戰吸Like
13:38 2024/06/18
宅男女神丨蔡嘉欣陳詩欣遊西班牙大解放　齊齊晒水着隔空對戰吸Like
馮盈盈 娛樂人物職業 演員 陸浩明 香港小姐 娛樂行業 網絡熱話 碩士

最高瀏覽

突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
急症室最長等候時間（07月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月03日 時間12:05）
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命
兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命