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新手爸媽｜太太15小時生B無痛分娩+催生藥+人工穿水 新手港爸分享法國醫院分娩收費

新手爸媽

發布時間： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

新手爸爸分享太太在法國醫院生B分娩價錢。

作為一位父親，看著自己的妻子進行分娩，是一個令人緊張又興奮的體驗，以下是我們在法國醫院分娩的經歷及相關價錢：

2023年6月15日

11pm - 太太發現有流啡現象，但卻又不太像見紅。經過一輪的網上查證及商量後，決定先再觀察一下，以免過早入院，始終太太預產期為6月20日，而且凌晨時分亦沒有我們指定主診醫生。

2023年6月16日

5am - 太太仍有流啡現象，伴隨著輕微痛感。我們決定入院檢查，以確保母子安全。

7am - 抵達法國醫院後，我們上到主樓3樓(產科)向護士講述情況，然後進行註冊手續(約20分鐘)，護士向我們講解住院須知、選擇初生奶粉牌子及嬰兒出生登記的簡單須知，然後太太就被安排至預產房，而我則到樓下大堂遞交HK$10,000按金（早前亦已落HK$6,000訂金），然後再回3樓照顧太太。

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8am - 醫生為太太塞催生藥，希望能促進分娩進程，而我則到附近地方為太太買早餐。

12pm – 我再次外出為太太買水果(西瓜)，希望再一步促進分娩進程，而太太則於床邊”踎”下，務求加快進度。

2pm - 太太需要吊催生水及人工穿水，以幫助分娩的進展。

4pm - 太太的陣痛感覺越來越強烈，然後被送到產房進行無痛注射，而我則將所有物資(走佬袋物資)轉移到產後病房。（備註：丈夫並不能參與無痛注射過程）

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順道一提走佬袋須知，法國醫院有送贈部分用品：

6pm - 無痛注射完成，痛苦減輕，太太致電給我說我可以進入產房，陪伴太太迎接我們的寶貝。

7-8pm - 進入緊急搏鬥期，太太需要把握每個陣痛的機會，用力排寶寶，我和醫護人員一起給她打氣，鼓勵她。雖然太太已經很盡力，但最後還是需要醫生使用吸盤將寶寶吸出。

8:10pm - 我們的小寶寶終於出生，體重3.03公斤。醫生繼續為太太進行分娩後的處理，我為寶寶拍攝了多張照片及影片，然後就需要離開醫院，而且亦過了探病時間。

2023年6月17-19日

產後住院的事我就不多說了，就是每天準時於探訪時間探望太太，而太太則每天學習餵人奶、為嬰兒沖涼等等的知識。由於寶寶需要於醫院住超過48小時，讓兒科醫生評估寶寶的健康情況如黃疸指數、大小二便次數、收水情況及打針等等，最後太太及寶寶於6月19日出院，一共住院4天3夜 (6人病房)，所有費用合共約港幣7萬4千元，當中包含了無痛分娩、分娩吸盤、吊催生水、催生藥及人工穿水等等，雖然有點超過預算，但亦十分感恩整個分娩過程能夠順利、快捷地完成。

在這裡，我們感謝所有的醫護人員，讓我們度過了一個難忘的分娩經歷，我們將永遠珍惜這段回憶，讓我們迎來了新生命的美好開始。

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撰文 : 洛爸@歡洛天地

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