飲食攻略｜每日飲咖啡多過1個數恐致骨質疏鬆　醫生教3招預防必睇19種補鈣食物

▲ 台灣有醫生指出每日喝咖啡多過1個數容易引致骨質疏鬆，並分享3招預防。

【咖啡／咖啡因／骨質疏鬆／鈣質／補鈣／運動/預防骨質疏鬆/高鈣食物】不少都市人都喜愛喝咖啡，不過坊間一直有「每日喝咖啡容易引致骨質疏鬆」的說法，到底是否屬實？台灣就有醫生揭示導致骨質疏鬆的2大元兇，並分享3招預防。此外，亦有營養師曾經分享19種高鈣食物，多吃有助市民強健骨骼，減低出現骨質疏鬆的機會。

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台灣肥胖醫學專科醫生許芷瑜曾在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發布影片，強調每日1杯咖啡其實並不會造成骨質流失，真正引起問題的元凶是鈣攝取量不足，以及不到戶外進行運動。她就分享以下「3多」秘訣，有助預防骨質疏鬆：

1. 多鈣

平日可從飲食中攝取足夠的鈣總量，其中乳製品、豆腐、豆漿、魚乾、杏仁奶、深綠色蔬菜等都是很好的鈣質來源。

2. 多曬

許芷瑜建議，市民可以適度地到戶外曬太陽，因為日照能夠讓人體產生維他命D，從而幫助鈣質吸收，以及強化肌肉。

3. 多動

負重運動能夠增加骨密度，對強健骨骼發揮更正面的效果，像是健走、行山、行樓梯等都是不錯的訓練方式。

不過許芷瑜最後亦提醒，即使每日1杯咖啡不會直接導致骨質疏鬆，但咖啡因的每日攝取量其實仍有限制；如果一日喝超過4杯咖啡，同樣有機會引起骨質流失的問題。

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骨質疏鬆8大高危人士

患有骨質疏鬆人士容易出現骨折。根據衞生署指出，骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。以下綜合8大高危人士容易患上骨質疏鬆：

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上述提到的不健康生活習慣，例如：長期攝取鈣質不足，尤見於有偏食或節食習慣的婦女；吸煙；酗酒；喝太多含咖啡因飲品；過量攝取鈉質（鹽分），以及缺乏運動等。而女性雌激素不足，例如過早絕經（40歲前）、提前收經（40-45歲）或接受卵巢切除手術後的婦女、慢性病患者、缺乏維生素D或曾接受腸臟手術的人士，亦要小心。

19種高鈣食物

台灣營養師余朱青曾分享指，成人或長輩如果鈣質攝取不足，身體就會從骨頭中抽出鈣質來維持一般的日常功能，就容易發生骨質疏鬆問題。故此，推薦以下19種高鈣食物，當中不乏非動物性鈣質來源食物，也可給素食或乳糖不耐症人士有更多選擇：

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