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名醫出軌｜台寵妻名醫驚揭搭上院內護士　妻子發3點聲明宣示主權

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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台灣名醫江坤俊被揭發偷會小三護士，妻子發3點聲明宣示主權。

【愛妻號/台灣名醫/暖心名醫/江坤俊/劉藺秦/桃園醫院/健康2.0】愛妻形象深入民心的台灣名醫江坤俊，經常高調分享與妻及小孩一家三口的互動，愛家形象滿溢。日前江坤俊遭爆出醫院偷會小三護士，更拍到對方進醫院後方的公寓房子過夜。消息曝光後引起熱議，顧家形象瞬間俱毀，妻子劉藺秦即向傳媒作出3點回應。

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名醫江坤俊愛妻形象深植人心。（FB 圖片）

名醫江坤俊出軌妻是橋牌選手 女兒是學霸

桃園敏盛綜合醫院一般外科醫生江坤俊素有「暖心名醫」的稱號，除了在社群網站擁有60萬粉絲，也是TVBS《健康2.0》的主持人之一。除了醫學健康知識，江坤俊也樂於對外分享與妻小一家三口的互動，愛家形象滿溢。江坤俊的妻子是橋牌選手，大學時兩人因橋牌比賽結緣，之後江成功追到女神為妻。即使工作再忙，江坤俊也會花時間陪伴，一直給外界暖心、愛家形象。

去年劉藺秦參加杭州亞運橋牌比賽，江坤俊也在臉書粉專為愛妻加油打氣，在外界看來夫妻感情如膠似漆，女兒更是一名學霸。然而江坤俊日前卻被爆料在醫院內其實另有紅顏知己，對象是身邊的護士。

夫妻之道｜丈夫向女傭豪付50萬疑出軌　人妻裝針孔鏡頭揭崩潰真相

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名醫江坤俊出軌｜醫院職員：不只一次出軌

據台媒報道稱，江坤俊被爆在醫院偷會熟女護士，兩人買外賣後回到醫院後方一處公寓，到凌晨3點都沒有出來，過了將近11小時，再一起驅車回醫院上班。據悉，該名長期黏在身邊的熟女，正是江坤俊身邊長期一起共事的護士；而院方雖然有提供醫生們類似宿舍的地方，不過該處並非江坤俊與護士長期出入的社區。較早前，醫院內部人員也向《三立新聞網》爆料，指控江坤俊不只一次出軌，常跟護士傳曖昧訊息及在診間接吻，跟護士住在醫院後面的住宅也是妻子買入的。

出軌糾紛｜瑜伽KOL被指控與政三代家中纏綿　丈夫門外斷正：佢最少偷食3次

名醫江坤俊出軌妻回應：江醫生每天也有回家

對此，妻子劉藺秦也回應台媒，表示還在了解狀況中，當記者再追問夫妻感情近況，以及新聞曝光是否會影響婚姻的時候，劉藺秦稱現在沒有辦法回答，因為她目前還搞不清事件，只能跟傳媒記者說出3個重點︰醫院後面房子確實是她本人買入，平常是她的姊姊跟小孩住，而江醫生每天也都有回家。台媒同時向江坤俊經紀人求證，經紀人表示：「謝謝媒體朋友的關心，江醫生來往的都是較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

同場加映：美名偵探列20大出軌徵兆

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