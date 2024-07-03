諮詢及法定組織｜議員關注如何避免非「分餅仔」式委任　麥美娟：按法例及指引找合適人選

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（王韻青攝）

議員關注現時有約520個諮詢及法定組織，政府如何判定設立有關組織制度的成效，以確保該等組織的角色和職能能夠配合社會需要。民政及青年事務局局長麥美娟表示，各政策局及部門會密切留意轄下諮詢及法定組織的運作情況，以及有關組織的組成能否切合其政策需要和當前社會情況，確保在「用人唯才」的原則下，有關組織能有效履行職能。

麥美娟表示，各個部門及政策局會按政策需要去成立有關諮詢委員會及法定組織，亦會按社會需要去檢討是否需要新增、重組、取締或解散相關組織，例如在2021年新成立的組織10個，解散則有2個；2022年新成立有6個，解散有7個；2023年新成立有11個，解散的有4個。

法律界議員林新強發言時引述有研究指，既得利益集團及政黨會利用法定機構去維護自己特權，或為贏取日後選舉而「乜都反對」，形成否決體制，阻礙政府施政，破壞民生發展。問政府如何確保法定機構的行動，避免出現否決體制。

選委界議員謝偉俊認同政府要提防林新強所提，又指出，坊間有不少批評指，政府在委任委員時會出現「分餅仔」的情況，關注當局有何政策確保不會出現這些情況？

麥美娟稱，現時香港的法定機構運作良好，亦見到機構協助政府在執行職能、制定政策、諮詢持份者中發揮了應有的作用，而每一個組織都有相關的法例規管，政府會按法律確保每一個機構能夠發揮應有的職能。

麥美娟續指，在考慮有關委任人選時，首先會按法例及指引去找合選的人選，而該人選是必定擁有相關才能。

另外，提出口頭質詢的選委界議員江玉歡提及，由政府委任的文化委員會成員，大多金融界及商界出身。麥美娟引述文體旅局表示，委員會在2023年成立，就文化藝術及創意產業政策提出建議，委員會共有23位非官方的成員，均具備與文化藝術或創意產業的背景，包括業界代表等，部分成員同時具備其他專業範疇的經驗，例如商界、政界及旅遊界等，這些多元經驗可以提升文化委員會的討論，加強不同業界之間的合作。

工聯會陸頌雄指留意到有很多諮詢委員會都欠缺前線員工、僱員及工會代表，他關注在「用人唯才」原則下，當局會否委任更多前線僱員的代表加入旅遊業發展局，旅遊業策略委員會會等，去為旅遊業發展加添不同元素。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，不排除會找更多前線員工加入組織中，強調諮詢委員會不是唯一的途徑去收集意見，例如局方會跟前線員工作出溝通。

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