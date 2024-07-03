  • 33°C
香港時間 : 2024703日 (三) 16:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

諮詢及法定組織｜議員關注如何避免非「分餅仔」式委任　麥美娟：按法例及指引找合適人選

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

民政及青年事務局局長麥美娟。（王韻青攝）

議員關注現時有約520個諮詢及法定組織，政府如何判定設立有關組織制度的成效，以確保該等組織的角色和職能能夠配合社會需要。民政及青年事務局局長麥美娟表示，各政策局及部門會密切留意轄下諮詢及法定組織的運作情況，以及有關組織的組成能否切合其政策需要和當前社會情況，確保在「用人唯才」的原則下，有關組織能有效履行職能。

麥美娟表示，各個部門及政策局會按政策需要去成立有關諮詢委員會及法定組織，亦會按社會需要去檢討是否需要新增、重組、取締或解散相關組織，例如在2021年新成立的組織10個，解散則有2個；2022年新成立有6個，解散有7個；2023年新成立有11個，解散的有4個。

 

法律界議員林新強發言時引述有研究指，既得利益集團及政黨會利用法定機構去維護自己特權，或為贏取日後選舉而「乜都反對」，形成否決體制，阻礙政府施政，破壞民生發展。問政府如何確保法定機構的行動，避免出現否決體制。

選委界議員謝偉俊認同政府要提防林新強所提，又指出，坊間有不少批評指，政府在委任委員時會出現「分餅仔」的情況，關注當局有何政策確保不會出現這些情況？

麥美娟稱，現時香港的法定機構運作良好，亦見到機構協助政府在執行職能、制定政策、諮詢持份者中發揮了應有的作用，而每一個組織都有相關的法例規管，政府會按法律確保每一個機構能夠發揮應有的職能。

麥美娟續指，在考慮有關委任人選時，首先會按法例及指引去找合選的人選，而該人選是必定擁有相關才能。

另外，提出口頭質詢的選委界議員江玉歡提及，由政府委任的文化委員會成員，大多金融界及商界出身。麥美娟引述文體旅局表示，委員會在2023年成立，就文化藝術及創意產業政策提出建議，委員會共有23位非官方的成員，均具備與文化藝術或創意產業的背景，包括業界代表等，部分成員同時具備其他專業範疇的經驗，例如商界、政界及旅遊界等，這些多元經驗可以提升文化委員會的討論，加強不同業界之間的合作。

工聯會陸頌雄指留意到有很多諮詢委員會都欠缺前線員工、僱員及工會代表，他關注在「用人唯才」原則下，當局會否委任更多前線僱員的代表加入旅遊業發展局，旅遊業策略委員會會等，去為旅遊業發展加添不同元素。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，不排除會找更多前線員工加入組織中，強調諮詢委員會不是唯一的途徑去收集意見，例如局方會跟前線員工作出溝通。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

發展局 謝偉俊 楊潤雄 陸頌雄 麥美娟 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
急症室最長等候時間（07月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月03日 時間12:05）
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命
兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命