晚吹丨野佬阿銘爆陳柏宇電話群組9成時間「潛水」　小胡被追問：點解要抄古天樂首歌？

▲ 陳柏宇、樂隊Yellow!野佬成員小胡及阿銘暢談新歌《唞》的趣事。

由陳詠謙、何洛瑤（Sica）主持ViuTV節目《晚吹 – 音樂系》新一集請來陳柏宇、樂隊「Yellow！野佬」成員小胡及阿銘暢談合作新歌《唞》的趣事。

原來這次是野佬第一次寫歌給別人，但陳柏宇卻懵然不知，而被問到為何會由陳柏宇獨唱變成和野佬合唱版本，陳柏宇亦坦言「其實我都唔知㗎」！阿銘卻即時代答，大爆因為陳柏宇在他們的電話群組中，9成時間也沒有回覆。被Sica笑稱真的很切合歌曲主題「唞緊」。

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▲ 陳柏宇指《唞》最初版本旋律竟與古天樂《男朋友》相似。

抄古天樂《男朋友》？

在創作歌曲《唞》過程中，陳柏宇指曾出現撞歌情況，最初版本的副歌旋律竟然發現和古天樂的《男朋友》非常相似，負責作曲的小胡聽過後也覺得難以置信，阿銘當時還問小胡：「點解你要抄古天樂隻歌？」引得大家哄堂大笑。

歌詞方面，阿銘最愛歌曲第一句「頭痛嗎？見攰要立即唞吓！」，因為他自稱是頭痛界Kol，聽到這句便會提醒自己要「唞吓」。小胡即笑說：「佢呢個年紀，就嚟要長唞㗎喇！」

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另外，小胡還聲稱跟陳詠謙合作從不需要修改其歌詞已覺很「正」。

陳詠謙聽後即連忙追問：「唓！好正咁呢首歌你又唔搵我寫！」聽得陳柏宇拍爛手掌，小胡急忙澄清這首歌不是由他負責找人填詞的。

▲ 野佬小胡說起出現撞歌情況也覺難以置信。

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