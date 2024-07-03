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反恐首案｜國安處警長以專家身份作供　稱Cellebrite並不可呈現所有被刪除訊息

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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國安處警長以專家身份作供，稱Cellebrite並不可呈現所有被刪除訊息。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警案，今（3日）踏入第45日審訊。早前證供提及，警方使用軟件Cellebrite 還原被告賴振邦手機內已刪除的Telegram 訊息。控方今傳召國安處警長以Cellebrite專家證人身份作供，警長確認Cellebrite 可以呈現被刪除的訊息，但並非所有。

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7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

早前證供提及，警方使用軟件Cellebrite 還原被告賴振邦手機內，已刪除的Telegram 訊息。控方今傳召國安處警長吳曉曦以專家證人身份作供，吳作供稱，他於2013年起在網絡安全及科技罪案調查科處理數碼法理鑑證工作，至2020年已處理約500宗案件。吳另於2024年3月就軟件Cellebrite 撰寫專家報告，確認Cellebrite 可以呈現被刪除的訊息，但並非所有。

吳又指，在本案中，他所接觸的電話或平板電腦均是由Cellebrite 解讀。吳確認他的部門於2020年1至6月間均使用最新版本的Cellebrite ，而Cellebrite獲至少100個國家公共安全機構採用。

賴一方盤問時問及吳，在任職網絡安全及科技罪案調查科時，有否處理本案證物，吳供稱沒有。吳又指，在上述提及處理的500宗案件中，約有一半涉及通訊軟件telegram ，當中至少涉及500部蘋果手機。

聆訊明（4日）續。

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記者：梁錦麟

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