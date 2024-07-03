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社工註冊局｜立法會三讀通過改組修例　本周五刊憲並公布委任名單

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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孫玉菡在修例通過後見記者。（區綽彥攝）

立法會今日（3日）以舉手形式，三讀通過改組社工註冊局修例，支持的包括社福界狄志遠，勞工及福利局局長孫玉菡指，將在7月5日刊憲，並在同日公布委任名單，及舉行宣誓。

孫玉菡：原有民選成員辭任對運作無影響  亦毋需補選

孫玉菡在修例通過後見記者指，早前原有7位註冊局民選成員辭任，對註冊局運作沒有影響，新修訂的條例訂明，民選成員若在餘下任期不足一年內辭任，不需要補選。

修例訂明，社工註冊局成員由15人增加至27人，民選成員數目不變，但增加委任成員至17人，亦要求全部人上任前宣誓。

孫玉菡指，政府接納法案委員會意見，政府提出修正案，包括賦權特首委任註冊局主席及副主席；規定要在勞福局長或獲局長授權的人面前宣誓；被裁定犯危害國安罪的人將會被永遠註銷資格。修正案均獲得舉手通過。

《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》今日在立法會二讀辯論階段，有三十名立法會議員發言，均支持修例，多位議員形容修例是撥亂反正。

狄志遠指，法案通過後，即是說處理社工註冊局的未來發展，權就會交到勞福局局長手裏，認為局長在今次修例中，很努力去作出平衡，他願意相信局長會做好這件事，因此會投贊成票。他建議委任的成員，大學社工系的教授、社工專業團體的代表、服務使用者代表和其他界別的代表。他又建議，在委任的正副主席當中，其中一位是具公信力的專業社工。

本身是註冊社工的工聯會鄧家彪表示，對社工註冊局表現有五個失望，任由「反中亂港」勢力綁架，放生違法社工，排斥理性專業聲音；對提升社工專業能力毫無寸進，沒有落實進修的續牌制度；沒有爭取與灣區專業互認；沒有嘗試為社工專業分工，專攻專項：持續與政府維持對立關係。

社福界狄志遠提出規程問題，指鄧家彪提出過往沒有推動持續進修工作，令其失望，但強調註冊局的目前沒有相關職能，要求他澄清為何失望。鄧家彪指，註冊局絕對有法定角色和職責，凝聚共識，向政府提交議案但過往並無進行相關方面工作。

立法會代主席李慧琼指，不是按這個模式互相辯論，規程問題容許澄清，若狄志遠有其見解，可以在自己發言回應。

林素蔚對7位註冊局民選成員離任感遺憾

本身是註冊社工的A4聯盟林素蔚指，對有7位民選成員相繼離任，感到非常遺憾，「他們的任期還有多久？難道政治表態，比他們所肩負的責任更重要？」她認為，政府在擬定草案時，即使增加註冊局委任人數，整體社工人數仍然佔多，這個做法既保障了專業自主，亦確保社工註冊過程，特別是在需要紀律聆訊時，能公平公正處理。

 

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