勵志減肥｜50歲大媽健身14年　摵甩近40磅身材超fit　網民激讚：看起來像20歲

【健身/減肥/keep fit/肌肉/逆齡/凍齡/身材/減肥秘訣】健康生活對於身體及外觀都有極大影響！內地一名50歲女子芳姐，過去隨年紀漸長、體重增加，外表如同大媽，之後養成健身習慣後，經過14年來持續運動，減走40磅體重之餘整個人身材及外貌更「逆齡生長」，連網民都激讚：「看起來像20歲！」

最新影片：

綜合內媒報道，芳姐早前於微博帳號「芳姐塑形14年」分享自己上述經歷，引發網民熱議。她表示自己由36歲開始健康，初時身高約159厘米的她，體重達到70kg（約154.4磅），堅持健身14年後，如今踏入50歲的她，體重已減到55kg（約121.3磅）。

雖然體重變化幅度不算太大，但從芳姐過去及現時相片可見，她全身肌肉量與過去有極大差異，身體線條緊致、外表亦變得精神有活力，看上去如同少女一般。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

分享健身內容 盼可幫助同齡婦女

芳姐亦於影片中分享自己的健身內容，包括重量訓練、皮拉提斯（Pilates）、跑步等等；又經常於抖音以《中年少女的運動日常》分享自己的健身日常，包括做有氧運動、舉重、動感單車及各種力量訓練等，訓出結實的「事業線」、「蜜桃臀」及身材線條。

芳姐笑言「健身是最好的醫美」，亦希望自己的影片可幫助更多同年紀的婦女養成運動習慣：

「運動是把整容刀，只要你足夠自律，你也可以更精彩，40歲只是開始！」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

網民：看起來像20歲

芳姐影片一出，不少網民都大讚她運動後，整個人體態及外觀都出現極大變化，但亦有不少網民無奈指，健身需要時間，不少人忙於工作、照顧家庭，恐難以抽出時間如芳姐一般運動，不過亦有不少網民受影片啓發，決心養成運動習慣。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：【減肥大作戰】夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5