  • 31°C
香港時間 : 2024704日 (四) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

勵志減肥｜50歲大媽健身14年　摵甩近40磅身材超fit　網民激讚：看起來像20歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【健身/減肥/keep fit/肌肉/逆齡/凍齡/身材/減肥秘訣】健康生活對於身體及外觀都有極大影響！內地一名50歲女子芳姐，過去隨年紀漸長、體重增加，外表如同大媽，之後養成健身習慣後，經過14年來持續運動，減走40磅體重之餘整個人身材及外貌更「逆齡生長」，連網民都激讚：「看起來像20歲！」

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答丨港男行沙灘傷口染「食人菌」致截肢 醫生拆解常見感染途徑 + 外遊自保法

綜合內媒報道，芳姐早前於微博帳號「芳姐塑形14年」分享自己上述經歷，引發網民熱議。她表示自己由36歲開始健康，初時身高約159厘米的她，體重達到70kg（約154.4磅），堅持健身14年後，如今踏入50歲的她，體重已減到55kg（約121.3磅）。

雖然體重變化幅度不算太大，但從芳姐過去及現時相片可見，她全身肌肉量與過去有極大差異，身體線條緊致、外表亦變得精神有活力，看上去如同少女一般。

點擊圖片放大
+3
+2

分享健身內容 盼可幫助同齡婦女

芳姐亦於影片中分享自己的健身內容，包括重量訓練、皮拉提斯（Pilates）、跑步等等；又經常於抖音以《中年少女的運動日常》分享自己的健身日常，包括做有氧運動、舉重、動感單車及各種力量訓練等，訓出結實的「事業線」、「蜜桃臀」及身材線條。

芳姐笑言「健身是最好的醫美」，亦希望自己的影片可幫助更多同年紀的婦女養成運動習慣：

「運動是把整容刀，只要你足夠自律，你也可以更精彩，40歲只是開始！」

點擊圖片放大
+8
+7

網民：看起來像20歲

芳姐影片一出，不少網民都大讚她運動後，整個人體態及外觀都出現極大變化，但亦有不少網民無奈指，健身需要時間，不少人忙於工作、照顧家庭，恐難以抽出時間如芳姐一般運動，不過亦有不少網民受影片啓發，決心養成運動習慣。

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映：【減肥大作戰】夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

知多啲

二次人生｜26歲癌末男子生命倒數3個月　奇蹟康復挑戰百天健身目標：成為彭于晏
二次人生｜26歲癌末男子生命倒數3個月　奇蹟康復挑戰百天健身目標：成為彭于晏
減肥大作戰︱誤信健身後可狂食+懷孕　女子暴肥至180磅兼爛面　靠2招1年激減62磅重現小蠻腰
減肥大作戰︱誤信健身後可狂食+懷孕　女子暴肥至180磅兼爛面　靠2招1年激減62磅重現小蠻腰
濕疹困擾｜腳底曾長滿膿皰寸步難行　90後健身教練戒類藉運動淬鍊心志
濕疹困擾｜腳底曾長滿膿皰寸步難行　90後健身教練戒類藉運動淬鍊心志
【減肥大作戰】夫婦因女兒1句話　健身半年大肚腩變六舊腹肌
【減肥大作戰】夫婦因女兒1句話　健身半年大肚腩變六舊腹肌
健康問題 養生 網絡熱話 減肥 舉重 運動 大媽 抖音 健身 微博

最高瀏覽

將軍澳綁架｜天晉據悉成為藏參地點　綁架案更多內情曝光
將軍澳綁架｜天晉據悉成為藏參地點　綁架案更多內情曝光
急症室最長等候時間（07月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月04日 時間16:05）
香蕉致命︱女子「每日1條香蕉」助排便突昏迷緊急洗腎　醫生警告1類人勿貪食香蕉
香蕉致命︱女子「每日1條香蕉」助排便突昏迷緊急洗腎　醫生警告1類人勿貪食香蕉
將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救
將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌