高溫天氣｜陳貝兒拍《無窮之路4》經歷51度高溫　醫生剖析中暑及熱衰竭

▲ 主持陳貝兒拍《無窮之路4》，每日在攝氏40至51.8度的高溫下拍攝。（陳貝兒FB）

香港6月份已明顯翳熱，走在熱力逼人的室外，難免汗流浹背，簡直有頭頂冒煙之感。身在中東國家拍攝《無窮之路4》的電視主持陳貝兒，表示到麥加拍攝時氣溫高達51度！且有中暑及熱衰竭反應，這兩種反應如何分辨？不幸遇上又應該怎樣對策？哪些人是高危群？以下逐一解說。

天氣燠熱，近日動輒攝氏33度以上，近年政府已發出多次黃色工作暑熱警告，市民都隨着氣溫不斷上升，意識到預防中暑重要性，全科醫生陳樂詩指中暑是一種由於高溫環境或劇烈運動引起的熱中暑症狀。

▲ 中暑和熱衰竭都會引發血液凝固功能異常，增加血栓形成的風險。（iStock）

至於熱衰竭，則是由於長時間暴露於高溫環境或劇烈運動而導致的熱失調症狀，陳醫生說：「它與中暑有一些相似之處，但症狀相對較輕。與中暑不同的是，熱衰竭患者通常仍保持清醒意識，沒有昏迷的情況。」

中暑熱衰竭分別

中暑症狀 熱衰竭症狀 1.高體溫(40°C 以上)

2.皮膚溫熱乾燥

3.頭痛、頭暈

4.噁心、嘔吐

5.意識障礙、神志不清

6.呼吸急促、心跳加快

7.肌肉痙攣

8.體溫調節失常

嚴重情況下還可能出現昏迷。如果不及時處理，中暑可能導致器官衰竭，甚至死亡。 1.體溫正常或略有上升

2.大量出汗

3.頭暈、乏力

4.噁心、嘔吐

5.四肢發軟、肌肉痙攣

6.心跳快、血壓下降

7.皮膚蒼白、濕冷

熱衰竭是由於流失大量水份和電解質造成的,症狀相對沒有那麼危重，但仍需及時處理。 出現熱衰竭 ，一般是過度流汗，在高溫環境下或大量運動時，身體大量流汗導致水份和電解質流失引起，或者在炎熱環境下，水份和電解質沒有及時得到補充。

密閉車廂也會中招

事實上除了天氣炎熱，也有其他情況下會中暑或熱衰竭：

＊劇烈運動或體力勞動：在炎熱環境下大量流汗，以及沒有補充水份和電解質。

＊長期卧床或久坐：久臥或缺乏活動的人，身體不易適應溫度變化。

＊乘坐密閉無空調的交通工具：如在高溫天氣下在沒有空調的車內長時間滯留，也會引發中暑或熱衰竭。

▲ 幼兒的體溫調節功能尚未發育完全，更容易受到高溫的影響。（iStock）

無論是小朋友還是成年人，一旦出現中暑迹象，都要立即採取降溫、補液等急救措施。成年人身材較大，如中暑可採取較積極的降溫措施，例如用冰敷或冰毛巾敷患者的頭部、頸部、腋下和腿部等大血管附近區域，促進身體降溫。

當小朋友及老人家出現中暑或熱衰竭症狀，應立即將患者移到陰涼、通風的環境，脫掉厚重衣物。用濕毛巾或浸水的布塊擦拭皮膚，促進散熱。讓患者喝清涼的水或運動飲料，補充水份和電解質。如出現嚴重症狀如高燒、神智不清，立即撥打急救電話，盡快將患者送醫治療。

▲ 全科醫生陳樂詩指患有心臟病、肺病、糖尿病等慢性病的人，調節體溫的能力受限，令中暑風險增加。（被訪者提供）

年長感知能力下降

陳醫生提醒，隨着年齡增長，人體的溫度調節機制會逐漸減弱，如汗腺功能下降、血管收縮能力降低等，會使長者更難適應高溫環境，而且他們的感知能力和自我意識也有所下降，很難及時感知到中暑徵兆。

香港夏季長達數月，預防中暑及熱衰竭十分重要，陳醫生教路，日常適當補充水份和電解質，多喝水；也要適量攝取含鈉、鉀等電解質的食物或飲料。盡量避免在高溫時段從事劇烈活動，適時休息，避免過度疲勞。

▲ 大量流失水份和電解質會引發嚴重的電解質失衡，如低鈉、低鉀等，嚴重可能導致休克。（iStock）

個人防護方面，宜穿輕薄透氣的衣服，遮蔽暴露在高溫下的皮膚。在戶外活動時，提傘戴帽及使用遮陽用品不可少。一旦出現中暑或熱衰竭的症狀，立即停止活動並迅速求醫。

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