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親子自助餐｜8度海逸酒店自助餐買2送4優惠　低至$206歎生蠔+鱈場蟹腳+和牛刺身

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

8度海逸酒店自助餐買2送4優惠，低至$206歎生蠔+鱈場蟹腳+和牛刺身。（KKday提供）

【靚媽精明眼/自助餐優惠/8度海逸酒店】踏入暑假一家大細齊齊出動，想食大餐可以留意今次KKday推出的8度海逸酒店自助餐買二送四大優惠！低至每位$206可歎盡任食生蠔、鱈場蟹腳、燒牛肉西冷；8月份更有全新「泰饗時光海鮮」自助晚餐，除了任食以上之外，還有燒羊扒、避風塘軟殼蟹、泰式青咖喱大蝦等。

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8度海逸酒店8度餐廳推出買二送四自助餐優惠，夏日熱辣辣海鮮自助晚餐包括冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、生蠔、和牛刺身等；熱葷則有煎鵝肝伴黑松露汁、原盅菜膽花膠燉白舞茸、脆皮乳鴿、燒牛肉、燒羊扒椒鹽軟殼蟹、紅酒燴牛肋條、泰式香茅燒春雞、麻辣鮑魚雞煲、香草蒜蓉扒大蝦、麻辣小龍蝦、脆皮德國鹹豬手等。

甜品方面就有招牌芒果拿破崙、麻糬忌廉蛋糕、日式芝士蛋糕、雲石芝士蛋糕、燕窩蒸蛋白、蛋白杏仁荼、Mövenpick雪糕，以及無限暢飲咖啡及茶。假日自助午餐亦有冰鎮海鮮如生蠔、鱈場蟹腳、海蝦等，以及任食Häagen-Dazs/Mövenpick雪糕，相當抵食。

至於8月會全新推出「泰饗時光海鮮」自助晚餐，會加入多款泰式美食如泰式香茅燒春雞、泰式青咖喱大蝦、泰式肉碎炒飯等。

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8度海逸酒店自助餐優惠詳情：

預訂日期：2024年7月3日至7月9日23:59
用餐日期：2024年7月4日至8月31日
地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店8度餐廳

【KKday快閃限量搶–買二送四】
「夏日熱辣辣海鮮」自助晚餐/「泰饗時光海鮮」自助晚餐無限暢飲

用餐時間：18:00–21:00
優惠價：星期一至四$1,236/4大2小，平均$206/位（原價$2,472/4大2小）
            星期五至日、公眾假期及前夕$1,440/4大2小，平均$240/位（原價$2,872/4大2小）
*預訂2位成人，送2位成人及2位小童（5歲或以下）

【KKday快閃限量搶–買二送二】
「夏日熱辣辣海鮮」自助晚餐/「泰饗時光海鮮」自助晚餐無限暢飲
用餐時間：18:00–21:00
優惠價：星期一至四$1,236/4位，平均$309/位（原價$2,472/4位）
            星期五至日、公眾假期及前夕$1,436/4位，平均$359/位（原價$2,872/4位）

【KKday快閃限量搶–買二送一】
假日自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期六日及公眾假期$936/3位，平均$312/位（原價$1,404/3位）

*現場另收原價加一服務費

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