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脂肪肝｜醫生推介1類食物可逆轉脂肪肝　12周内降低肝臟發炎指數【附脂肪肝6大高危人士】

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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醫生推介1類食物可逆轉脂肪肝，12周内降低肝臟發炎指數。

【脂肪肝／肥胖／肝臟／肝炎／酒精性脂肪肝】脂肪肝是常見都市病，2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。脂肪肝與飲食息息相關，有台灣醫生就推介1類食物可改善脂肪肝，12周内更可令肝臟發炎指數降低。

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台灣家醫科醫生謝宜庭在Facebook專頁「好日子診所」發文指，脂肪肝引起的肝臟發炎並不限於肥胖患者，有時即使四肢纖瘦，但內臟脂肪高，也可能患上脂肪肝。她引述5月的研究報道指，每天攝取100毫克大豆異黃酮，12周内可減低肝臟的發炎指數（ALT、AST），亦有助改善脂肪肝。

大豆異黃酮3大功效

  • 抗氧化作用：大豆異黃酮具有抗氧化特性，減少肝臟中的炎症反應，保護肝細胞免受損傷。
  • 調節脂質代謝：大豆異黃酮能夠調節脂質代謝，減少肝臟內脂肪的堆累，進而減少脂肪在肝臟造成的發炎。
  • 提高胰島素敏感性：胰島素阻抗是脂肪肝肝炎常見病因之一。一些研究表明，黃豆異黃酮能夠提高胰島素敏感性，有助預防脂肪性肝炎。

謝宜庭醫生表示，豆腐及豆漿等黃豆製品就富含大量大豆異黃酮。雖然上述研究的受試者，是直接攝取大豆異黃酮的保健品，但其實日常只需早上喝1杯無糖豆漿，晚上吃1盒板豆腐，身體就可攝取到足量的大豆異黃酮和優質蛋白，還能讓減重者在變健康的路上事半功倍。

更多相關報道：飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝

4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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【同場加映】4類食物易增肝癌風險+16大食物消除內臟脂肪

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