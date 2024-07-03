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飲食危機丨20歲男生長期食一早餐配搭　腎功能4個月急速惡化需洗腎

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【便利店／慢性病／腎衰竭／高鈉／麵包／早餐／洗腎】飲食要小心，否則隨時帶來健康風險！台灣一名年約20歲的男生剛大學畢業，過去為應付考試，長期在便利店買2種食物作早午餐食用，豈料不久之後，腎功能卻急速惡化，最終需要洗腎。

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營養師許瓊月於節目《醫師好辣》分享個案，指該名男生本身為先天性腎功能異常患者，而他長期為了省時、方便，往往於便利店以麵包加牛奶的配搭作早午餐，卻忽略了當中「高磷、高鈉」的食用風險，令自己腎功能在短短4個月內急速惡化，成為洗腎患者。

同場加映: 腎病危機｜22歲男子愛喝1飲品暴瘦44磅腎衰竭　腎臟科醫生盤點10類傷腎食物

許瓊月解釋指，麵包除了高鈉外，還有磷酸鹽來增加蓬鬆感，對腎臟會造成極大負擔；而當牛奶及麵包一同進食時，則會因磷酸鹽而阻礙人體對鈣質的吸收。她因此建議，若想要透過牛奶補充鈣質，最好的方式是吃完麵包隔1小時再喝，效果會比較好。

同場加映:10款袋裝方包添加劑數量大比拼

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