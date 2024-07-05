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校園直撃︱保良局田家炳小學支援學生家長情緒　辦「精神健康日」請吃雪糕任玩撕紙

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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保良局田家炳小學舉辦「精神健康日2.0」活動，透過免費吃雪糕、撕紙放題、吹氣滑梯等，讓各人輕鬆享受夏日。（李盛芝攝）

做個開心快樂人，精神健康不容忽視。保良局田家炳小學有見學生和家長，平日面對學業及生活等壓力，日前特意舉辦「精神健康日2.0」活動，透過免費吃雪糕、撕紙放題、吹氣滑梯等，讓各人輕鬆享受夏日。學校將在下學年增設VR投射玩樂區，及多場親子工作坊和講座，期望令學生和家長擁有愉快心情面對新挑戰。

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教育局去年11月向各資助小學及中學等，提供一筆過6萬元的津貼，讓學校舉辦促進學生和教師精神健康的活動，以及額外2萬元津貼，鼓勵學校與家長教師會合作，支援學生精神健康的家長教育活動，建立正向的家庭文化。

位於大埔的資助學校保良局田家炳小學，去年11月舉辦首場「精神健康日」活動，反應熱烈，師生都非常投入參與活動及講座，於是校方上月向全校600多名學生，及300名家長發出問卷，希望深入了解他們的精神壓力來源，和訂定協助的辦法。

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調查發現，該校小一至小四的學生主要壓力來源依次是同儕關係、家庭問題及學業壓力，而高小的學生則認為，情緒管理和升中壓力最讓他們苦惱；受訪的家長亦覺得，處理子女的情緒問題、升中選校適應為他們帶來不少的困擾。

校長陳詠賢表示，經歷疫情的洗禮，初小學生普遍仍在學習社交技巧，「他們喜歡捉同學的錯處，班內很小的事情都會被放大，讓他們未懂如何跟別人相處」。她指，為減輕學生的學業壓力，校方近年已調整考試及測驗的次數，每月默書亦只有一至兩次。

她透露，有不少家長向她反映，難以掌握子女管教的方法，「部分家長會傾向輕視子女的情緒，以息事寧人的方法，不斷遷就他們的要求，久不久之造成子女目無尊長的行為」。她建議，當家長遇到子女發脾氣或不聽從指示時，可先冷靜個人情緒，再檢視不同方法去教導，這好比立即大發雷霆，要子女跟著指示來得有效。

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即將升讀中一的呂映曈表示，過往曾多次遇到壞情緒，「擔心升中後，多數以英文學習，面對新環境、新同學，自己是否應付得來，有時會發脾氣，不知怎去控制情緒」。小二的丘凱晴同樣面對學業的壓力，「考試怕拿不到高分」，她說，會選擇做自己喜歡的畫畫，將不開心的事畫出來去解壓。

為讓全校師生及家長釋放學業及生活壓力，田家炳小學日前舉辦「精神健康日2.0」活動，當天學生不用上課，只需回校盡情地玩樂，「他們可以參加泡泡足球、吹氣滑梯、任意撕紙、免費吃雪糕等，重拾輕鬆心情」，陳校長透露，校方將在下學年增設VR投射玩樂區，及多場親子工作坊和講座，期望讓各人都能積極面對新挑戰。

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