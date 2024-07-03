香港小姐2024丨多個候選佳麗拒再玩相約聚會　親述一個原因選擇退賽

▲ 多個佳麗退選。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/佳麗】TVB年度選美盛事《2024香港小姐競選》昨日（7月2日）舉行第二輪面試，經過首輪面試篩走陪跑參加者後，次輪港姐面試者平均質素明顯有所提升。

雖然有指第二輪面試佳麗約有55人，但最終只有46名候選佳麗會晤傳媒。原來其中黃艷﹑從事金融的林司檸（Caroline）和高爾夫球手趙浚雯和Crystal曾先後抵達電視城，不過未有跟隨其他候選佳麗現身，更分別在社交平台發文透露退選。

香港小姐2024丨香港小姐第二輪面試 佳麗質素全面提升【多圖】

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多位佳麗退選

至於高爾夫球手趙浚雯則在社交網以英文發文解釋自己退選原因：「今天，當我得知在進入第二輪比賽之前需要簽署幾份合約後，我做出了退出比賽的艱難決定。仔細閱讀這些文件後，我意識到我還有一些地方需要成長和改進。我想確保我能夠在這樣專業的平台上自信地展現最好的自己。你們給我的支持是無價的，我期待與你們一起繼續我的旅程，成為更好的自己。」

趙浚雯還將自己為在才藝表演的短片公開，笑言：「不想浪費！」另一任職金融的Caroline亦表示同樣因為合約問題而退選，她更分享與退選佳麗的聚會相，大家傾得相當開心。

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因合約問題退選

任職金融的林司檸在小紅書發文：「由於合約原因，經過慎重考慮，我選擇退賽了。真的非常感謝，大家這段時間的喜歡和支持。大家給我的建議，我都有認真看。比賽期間，認識了很多漂亮又優秀的小姐姐，真的很開心。我會繼續努力噠！」

另一候選佳麗Jackie亦有發文表示自己已入圍但是退賽，她亦有回應網民退選原因：「不想簽約唉。」

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至於樣貌不俗的黃艷亦以 「放棄娛樂圈，強勢回歸金融界」為題，透露今次退選的原因：「說不難過肯定是假的看著厚厚的contract左右權衡了很久，還是選擇放棄了。」

她續指：「走出賽場想到好好準備的鋼琴才藝和今天做的美美妝造最後沒有用上，真的很難過。但是既然選擇了就告訴自己不要後悔，化悲傷為動力好好打工爭取return，對港姐say goodbye那就許願自己在投行能做的開心！」

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