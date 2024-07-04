DSE放榜｜谷德昭：DSE成敗不能決定人生　籲家長兩句話絕不能說

▲ 谷德昭寄語DSE考生：「公開試這次的成功與失敗，對你人生將來的成功與失敗來說，並非佔壓倒性的比例，你將來是可以補救得到的。」（王韻青攝）

香港地「你有壓力、我有壓力」，死頂不處理好容易爆煲。思覺基金公眾意識及教育基金副主席谷德昭（谷導）日前出席「情緒日記」博覽會，藝人唐詩詠、林德信、電台節目主持人阮子健亦到場支持，分享自己的情緒急救法。計劃鼓勵學生表達情緒，適逢放榜季節，谷導寄語學生別以一次公開試的分數定義人生成敗，它只是其中一個必經階段。

多了表達不等於正視

近年愈來愈多電影及電視劇以探討情緒為主題，如《年少日記》講成長創傷和家庭壓迫，《玩轉腦朋友》談接納各種情緒，擁抱自己的內在小孩。谷導笑言自從梁朝偉分享有「社恐」之後，大家更不避諱承認自己同患「社恐」，易對社交感焦慮。

不過，縱使香港人多了談論情緒，也更敢於表達，但是否等同會正視情緒困擾？谷導坦言踏出第一步後，終究需要更多支援：「大眾知道有問題喺度，承認有這回事，是比以前進步了。但仍不太敢於處理這件事，因為知道好難處理。要有好強大的資源、支援、錢，才可好正經地處理。」

▲ 唐詩詠最近學習冥想紓壓，面對情緒波動時尤其奏效，不再一下子大起大落。（王韻青攝）

靠玩減壓 把情感傾注到劇本

隨「情緒日記」計劃走入中學，谷導留意到學生壓力多來自學校、感情等，也有人因「唔夠時間打機」、「Wifi唔夠快」而難過，他坦言現今年輕人多對電話電腦，常關上房門獨處。對生於六兄弟姊妹大家庭的谷導來說，排最細的他年少時最貪玩，一有煩惱反而會出街玩，把負能量一一發洩掉：「以前忙玩，多人玩、多嘢玩。現在（年輕人）一個人的時間多，對電話的時間也多，就差啲。」

除外出「放電」減壓，長大後谷導將所有情感、想說的話，統統都投放於劇本之中。「寫劇本是我的抒發方式，我將我的想像，開心不開心，感動都放在劇本裏。站在台上，好大聲地跟別人說（我的想法）。先感動自己，再感動他人。」

放下執念學「I Don't Care」

談及壓力指數，谷導指工作期間長期高壓，10分滿分可高達11分。日常難免也有情緒波動的時候，現在的他會選擇先沉澱，梳理情緒出現的源由，找出解決方法，若解決不了就隨它去。他笑言近年被一位尊崇的前輩啟發，有新技巧應對情緒-「I Don't Care」。如以前拍戲介意成績，也好介意別人的看法，但過程若已盡力，不論成敗得失、別人的看法也無從控制。

谷導說：「最簡單就是別理別人怎樣想，對自己有信心，要知道自己的價值。若你的價值是來自於要打扮得花枝招展，源於別人如何看你，你便繼續維持。但假如你的價值並非來自這些，就不需要維持，保持禮貌就可以了。」

為自己而活更自在

谷導笑言人老精、鬼老靈，愈來愈習慣「I Don't Care」的思考方式-不被外在因素過分影響，聚焦於自身和內在。「好多人或覺得，『I Don't Care』會否好『躺平』？但我的意思是不要過份極端，有好多人就是Care too much，做人90%都是為了別人而活，我覺得不好。你應該大部分（的人生）都是為自己而活的。所以『I Don't Care』非叫你無禮貌，只是別太理會別人點睇。」

▲ 剛成為新手爸爸的林德信自言不擅表達感受，但可透過調整生活習慣為生活注入快樂因子。如起床後別急着看電話，看看窗外感受日光，也會更覺開心。（王韻青攝）

只要對得住自己就可，過分抑壓隨時停下來休息再前行，別被他人、社會、期望牽着走，要掌握自己的生活節奏。

一次公開試成敗不會定義人生

踏入7月，即將迎來DSE放榜。面對人生分水嶺加上身邊人的期望，考生難免承受龐大壓力。谷導欲提醒年輕人，公開試成績只是人生其中一個必經的閱歷，不應被其結果影響一生：「從小至大我都深信分數並非最重要。隨世代進化，你想學甚麼，世界都能讓你學，正如YouTube便是甚麼都學得到（的渠道）。公開試這次的成功與失敗，對你人生將來的成功與失敗來說，並非佔壓倒性的比例，你將來是可以補救得到的。今次做得好固然好，但做得不好，咪下次再嚟囉，別讓這次經歷太干擾你。」

寄語家長將心比心

他亦寄語家長需將心比心，別以公開試成績定義子女成敗，更可以自身經歷作為教材：「家長別將『今次你大鑊喇』、『就嚟放榜，睇你點死』掛在口邊。大人們可想想你小時候如何度過，若你都考得不太好，你現況也不錯啊！如果你考得好好，那你就教他考得好會怎樣。如果你當時也考得不好，你可以告訴他原來考得不好都可以有其他方法。人生可追尋的有好多，所謂的成功究竟是甚麼？可以有好多定義。」

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「情緒日記」 博覽會+路演@南豐紗廠

計劃於南豐紗廠一樓中庭設置多個互動裝置，助大家學習面對和梳理情緒。計劃更特設一系列放鬆減壓的周末活動，包括Fitmind瑜伽班及Circle Painting工作坊，大家可藉運動和玩樂暫時放下煩惱，為身心充電。

日期：即日起至7月7日

時間：11am至7pm

地點：荃灣南豐紗廠一樓中庭

記者：吳霆俊