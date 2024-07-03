李龍基未婚妻入獄丨自爆未婚妻入獄後多女埋身　基哥向chris派定心丸：一出嚟就要嫁我

▲ 李龍基坦言要面對誘惑！

【李龍基/王青霞/基哥】73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞，早前承認使用虛假文書罪、兩項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪，被判刑25個月。

本月李龍基將舉行《基不可失真情流淚演唱會》，今日基哥出席記者會，被問及正受刑獄的未婚妻王青霞，由於過往有Chris在家陪伴，現在只得自己，因而想多點出席活動，令心情好一點。

李龍基未婚妻入獄丨基哥解釋與葉子媚不熟 「情深基」無奈被演唱會主辦擺上枱

▲ 李龍基當年被封「酒廊王子」！（取自instagram）

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異性主動調情基哥拒受引誘

早前基哥當次強調會迎娶Chris，今日基哥又再向燈火發誓：「每次入去探佢，都好認真同佢講『你嫁唔嫁？你記住呀！你一出嚟就要嫁我！』我唔會食言！」

基哥續說未婚妻入獄對其是一大考驗，只因娛圈有好多引誘，他承認近日有不少異性埋身，連未婚妻Chris都知道，更透露那些女性會主動找他，更提出「不如做你女朋友」要求。

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儘管知悉基哥有未婚妻，身邊異性依然「撩」基哥，至於問到幾多女性，他表示大概一隻手數得晒。基哥說：「佢地會跟我說『你一年喎！你點等呀！我做住你女朋友先啦！』」

基哥坦言頂得住，加上知道很多人只是說笑而已，他絕不向誘惑低頭。

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