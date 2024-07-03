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酒店房租稅｜本港明年起復徵3%稅項　當局料每年帶來約11億元收入

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當局期望2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅。（梁偉榮攝）

政府宣布，今日（3日）向立法會作出根據《酒店房租稅條例》（第348章）提交決議案的預告，以期2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，料每年為政府帶來約11億元收入。

根據《條例》，酒店房租稅是對酒店和賓館徵收的稅款，並按《條例》附表所指明的稅率從客人繳付給酒店或賓館東主的房租中徵收。酒店房租稅稅率自2008年7月1日起暫停徵收。

財政司司長在2024至25年度《財政預算案》中建議，2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為百分之3，作為全面財政整合計劃的一部分，以期在數年內讓政府回復收支平衡。酒店房租稅預計每年可為政府帶來約11億元收入，提供穩定的收入來源，同時亦不會對普羅市民造成影響。徵稅只佔過夜旅客在港消費額少於百分之1，不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地和在港消費的意欲。

財經事務及庫務局局長將於10月23日在立法會根據《條例》第3（2）條動議有關決議案。決議案將於10月25日刊憲。

財經事務及庫務局指，自2024至25年度《財政預算案》公布恢復徵收酒店房租稅的建議後，當局和稅務局一直積極接觸酒店和旅館業界，協助業界了解徵收酒店房租稅的運作安排及為遵從規定作準備。稅務局除為業界舉行簡介會外，亦透過信函及其網站提供相關資料、設立專門電話查詢熱線，以及在稅務中心設立專門服務台，為業界提供支援。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，現時港元匯價強勢，旅客訪港成本高企，不少旅客更願意選擇到鄰近地區旅遊，一旦當局復徵本地酒店房租稅，酒店為保持競爭力，只能獨自承擔所有稅款，變相增加經營成本。他建議當局向入住率達9成的酒店豁免房租稅，以減輕業界的營運壓力。

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