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感動味蕾美食餐廳100強-關西篇丨周奕瑋封王敏奕「醬人」　Venus爆脂肥肉照入口

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 17 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》

由周奕瑋（Jarvis）、王敏奕（Venus）和威先生任主持飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》在今晚（7月3日）播出第3集，Jarvis、敏奕和威先生繼續大開食戒。

首站，他們到米芝蓮一星餐廳品嚐「浪速料理」，浪速是大阪前名，浪速料理的特色是海納百川，即在日本料理的基礎上再集世界各地百家之大成，算是日本最早出現的Fusion料理。

3人分別品嚐了吞拿魚 、蝶魚、劍尖魷魚刺身拼盤、汁煮喜知次、宮崎牛牛腿肉 和烏魚子綠茶蕎麥麵，敏奕事後指對烏魚子綠茶蕎麥麵最印象深刻：「呢個有啲似蝦子撈麵，有一種愈食愈想食嘅感覺！」

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《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》

敏奕品嚐炸豬扒

之後，他們轉戰米芝蓮必比登推介餐廳，以5,000日圓（約241港元）品嚐性價比超高的炸豬扒飯。餐廳以金華豬做主打，主理人古谷先生以獨家手法炮製厚切炸豬扒。

敏奕品嚐炸豬扒時嚷着要點醬汁，Jarvis即大搞爛Gag：「日本有好多匠人，而你就係『醬人』。」敏奕聞言即時Dead Air，場面搞笑。

Jarvis大讚炸豬扒肥肉是焦點：「有少少肥嘅位，一口咬落去，肥嘅油滲番去瘦啲嘅肉度，喺口入面自己混和咗。」美食當前，王敏奕亦無視卡路里，將整舊肥肉啪落口：「我平時食炸豬扒唔過三件，但我今日係不停咁食！」

《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》

人氣超強壽司店

最後他們去到兵庫縣一間曾獲米芝蓮2星的餐廳品嚐壽司，主理人松本先生從未有過在壽司店學師的經驗，因此他炮製的壽司與眾不同。

該餐廳人氣超強，預約時間已排到一年之後，其中一道以竹葉包裹的鯛魚壽司最為特別，Jarvis驚嘆：「好似拆禮物咁，呢個喺我食壽司嘅Data Base未出現過嘅味道！」王敏奕亦大讚絕對值得一試：「完全明白點解咁難Book！」

《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》

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