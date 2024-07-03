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打擊騙案｜今年首5月本港錄1.5萬宗騙案　涉款共6.4億元

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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今年首5月本港錄1.5萬宗騙案，涉款共6.4億元。（曾秋文攝）

警方在上月中展開代號「淺岸」行動打擊詐騙及洗黑錢，新界南總區刑事總部高級警司方志堅今日（3日）表示，在本年1至5月全港共錄得15000宗騙案，當中超過3600宗在新界南總區發生，涉款6.4億元。

各騙案之中，當中四分一是網上網購騙案，其次是投資及冒充客服的騙案，受害人中包括不同行業、專業人士、中學和大學生；涉及最高損失是一宗假冒內地官員電話騙案，受害人被騙7,900萬元。

新界南總區刑事總部在6月17日至7月3日聯同總區內各分區展開行動，拘捕223男78女（18至79歲），報稱運輸工人、地盤工人、售貨員、侍應和無業，涉嫌「而欺騙手段取得財產」 及「洗黑錢」等罪行。

00後騙徒呃人$1700萬

警方表示，有一名被捕23歲本地男子，報稱任職電腦程式員，涉及全港逾80宗假冒內地官員騙案。騙徒假冒內地特勤人員，聲稱事主涉及內地洗黑錢案件，並跟事主接洽時，準備有關保密協議等道具，誤導事主正接受調查。

騙徒之後再指示事主，以轉帳形式繳交「保證金」到指定戶口，稱可免受刑責。警方至今暫時聯絡到40名事主，初步了解，涉款約1700萬元。

行動中共偵破220宗案件，包括網上買賣、假冒內地官員、假冒客服、求職和網上情緣騙案，涉及的金額達3.7億元，警方同時凍結300萬元騙款，檢獲手提電腦、打印機、手機、偽冒印章和49份偽冒文件。

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