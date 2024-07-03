啟德交通｜廖振新：啟德道路網絡足以應付交通需求　李慧琼不滿促再小心評估

▲ 署理運輸及物流局局長廖振新。（王韻青攝）

啟德新急症醫院預計在兩年後啟用，署理運輸及物流局局長廖振新表示，政府已於啟德發展區內增建新的道路及擴闊現有道路，車輛可經過承豐道及祥業街直接進出香港兒童醫院及新急症醫生。他表示，現時啟德發展區的道路網絡已大致完成，足以應付現時及未來區來發展所產生的交通需求。

選委界議員陳凱欣今日在立法會提出口頭質詢，指有醫護人員向她反映，兒童醫院附近沒有鐵路站，加上公共交通服務不足及道路規劃等問題，對病人、家屬及醫護人員均造成不便。

廖振新回應指，政府在啟德發展區整體交通規劃中，增加了新的幹道，包括預計於明年落成，連接西九龍至啟德發展區的中九龍幹線；及於後年落成，連接中九龍幹線和將軍澳－藍田隧道的T2主幹路及茶果嶺隧道。

陳凱欣不滿廖振新的答覆，指上班族及居民亦怨聲載道，隨著啟德體育園即將啟用，加上啟德醫院有2000張病床，「根本啟德附近的交通是不能夠足以應付將來的承載量，可否有實質方案，在現時啟德港鐵出口，或設地下通道可以通往醫院區附近？」

民建聯九龍中議員李慧琼發言時亦表示極度失望，「我請局長再小心評估，更加重要是聽取使用者意見，我不知局長有幾多時候去啟德，有幾多親自和啟德市民去了解。」希望局長可以再就延伸啟德智慧綠色集體運輸系統至啟德醫院的建議作研究。

廖振新稱，政府在啟德發展區整體交通規劃中，增加了新的幹道，包括預計於明年落成，連接西九龍至啟德發展區的中九龍幹線；及於後年落成，連接中九龍幹線和將軍澳－藍田隧道的T2主幹路及茶果嶺隧道。

廖振新續指，政府會於今年下半年透過邀請相關系統的供應商及營運商遞交意向書，就擴展或調整系統走線的可行性與他們交流意見，亦會要求顧問在勘查研究階段，參考供應商及營運商的意見，檢視增設啟德醫院站建議的整體可行性，「我們會爭取於2026年就項目工程進行招標，以期於2027年批出工程合約。」

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