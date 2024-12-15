陳彥行喪父︱行姐趴棺木前淚別亡父　陳彥行怕觸景傷情避睇《破·地獄》

▲ 陳彥行淚別亡父

【行姐 / 陳彥行 / 破地獄】行姐陳彥行父親在今年10月離世，安息禮已在11月舉行，無奈孝順女陳彥行仍未能行出喪父陰霾。

在昨日（12月14日），陳彥行在個人社交平台上載多張安息禮上的照片，當中可見她哭至雙眼紅腫，其中1張相內，她更趴在棺木前不捨地流淚送別亡父。

同時，她撰長文抒發心情，首先寫道在父親的安息禮後數天，看電影《破·地獄》上映，而她一直沒有去看，稱：

話說較早前辦理完行爸安息禮的幾天後 就是電影”破地獄”的上映 當時身邊很多朋友都第一時間跑去看 有位朋友還說會再多看一次 朋友問我看了嗎？ 我說沒有，因為怕觸景傷情 不想再把傷感 提升到2.0 有朋友的太太也看到哭 看了很多評論 要袋定幾包紙巾入場 我想如果我進埸看的話就要攞定條毛巾去索眼淚了

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然後，行姐憶起父親往事：

其實早在10年8年前 行爸跟我說過 如果有一天他走了 要為他做道教儀式的喪禮 火化完之後，骨灰要面向印尼方向撒落海 因為行爸是印尼華僑 當時我聽完之後 什麼話都說不出來 只是強忍著自己的眼淚 因為我真的很怕聽到長輩交代身後事 但行爸在ICU最後的時光 得到醫院𥚃的院牧為他禱告決志信主 所以順理成章為行爸辦了安息禮 但心中還是有些顧慮 好像自己不聽從行爸身前交待過的說話 那最後只好在醫院的小禮堂進行安息禮

然後，陳彥行表示請來喃嘸師傅為亡父誦經，但沒有進行「破地獄」儀式，稱：

到了火葬場才進行了簡單的道教儀式 所謂的簡單道教儀式就是請了喃嘸師傅為行爸誦經 並沒有進行破地獄 加上在火葬埸根本不容許進行破地獄 另外最重要是行爸已八十有三 而且還是自然的生老病死 根本不須要破地獄 最近看了很多圍繞着破地獄的訪問 都說破地獄原先專做給枉死之人 如果逝者年事已高，年過六十歲， 因病去逝，自然離世，則無須進行這個儀式， 所以總括來說為行爸做的最後一件事也總算是辦妥了 無遺憾了 Br

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現年48歲的陳彥行1993年參加TVB第7期藝員進修班後入行，同期學員包括陳展鵬及劉愷威，處境劇《皆大歡喜》、《男親女愛》為她的代表作。

行姐早已淡出幕前，外間一直以為她單身，但在今年7月被爆已為人母，於是陳彥行後來在社交網甫出與愛女合照，親認3年前誕女，並交代另一半只是「沒特別，簡單低調嘅圈外人」，後來她天大方分享當年陀B時的靚相。

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