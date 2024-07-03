控煙措施｜盧寵茂：控煙措施非「去得太盡」　加煙稅循序漸進

▲ 盧寵茂表示，控煙措施非「去得太盡」，加煙稅循序漸進。

醫務衞生局早前推出10項短期控煙措施，包括禁止排隊吸煙、禁止售賣加味煙等。

醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台訪問時表示，措施非部分議員所批評指「去得太盡」。盧寵茂指，以加煙稅等措施可見，世衛一直都建議，煙草產品的售價其中有75%應是稅款，而本港加煙稅是循序漸進，沒有一步到位。

「我們在之前一年2023年時加了一次煙草稅，當時加稅後都是約62%、63%，我們今年又再加一次，直至現時仍是約65%，所以你看我們是循序漸進，我們不會一步到位加至75%。」盧寵茂早前接受本報訪問時亦表示，他亦表示，明年吸煙率降至7.8%，非現屆政府的目標及期望，是世衛的指標及期望，承認目標進取，「唔容易做，但會全力去做」，如非10項綜合性措施，料難以做到。

醫衞局：禁加味煙亦包含水煙當中加味

另外，醫衞局向立法會提交的文件顯示，香港大學青少年戒煙熱線的研究顯示，25歲或以下的青少年吸煙者曾吸食水煙的比率由2016-18年度的36％上升至2020-22年度的45%。政府禁止於煙草產品中加入味道的建議，亦禁止在作為傳統煙草產品之一的水煙中加入其他味道，防止水煙成為煙草商另一個引誘市民特別是女性和年輕人上癮成為煙民的手段。

研究顯示，使用者會因為水煙的味道、使用模式和誤導宣傳，以為水煙危害比一般煙草產品低。然而，事實上，水煙的危害比一般煙支更大，水煙煙草和助燃炭在燃燒時均會釋放大量有毒物質，包括致癌物，亦同樣釋出有害二手煙，更會產生大量一氧化碳。吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一支捲煙的100至200倍，使用者接觸到的一氧化碳和尼古丁量分別是一支捲煙的9倍和1.7倍。持續使用水煙會使身體產生尼古丁依賴，更有機會造成「門戶效應」，令本來不吸煙的人士透過水煙染上吸食傳統煙的習慣。

