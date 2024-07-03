停電｜謝展寰建議中電向黃大仙停電受影響居民派「心意券」　指相信中電會審慎考慮

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中電過去半年接連發生多宗停電及電壓驟降事故。環境及生態局局長謝展寰回覆議員質詢時指，就上月12日黃大仙地區的供電事故，其翌日會見中電總裁時，已建議中電參考前年6月的元朗電纜橋起火事件，向受影響住宅客戶派發「心意券」，相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。

謝展寰當日亦要求中電出資，並由機電署聘請獨立顧問，複檢過去三年發生的所有電力驟降和供應中斷事故，列出原因、改善措施，和措施的執行情況和效果；全面檢視供電系統的安全設計、抵禦外在因素影響的能力、維修和預防性維護安排、物料採購和驗收制度、監督和質量保證水平、人員資歷、培訓和再培訓要求；以及就如何提升電力供應的穩定和可靠性，並減少未來發生事故機會作出全面建議。

謝展寰提到，機電署已與中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」（特別工作組），並已開展工作；機電署現正跟進招聘獨立顧問，以期在12個月內完成檢討工作並提交報告。機電署亦正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」（督導小組），機電署署長會邀請本地專家學者參與督導小組，監督獨立顧問的工作及就報告給予意見；督導小組的第1次會議暫定於2024年8月舉行。

另外，鑑於中電近期頻繁電壓驟降事故，以及社會各界有意見認為中電應就電壓驟降事故承擔責任，環境及生態局早前已向中電提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《協議》的懲罰機制，而按照《協議》任何條款更改都需要政府和中電雙方同意方能實行，中電還在考慮政府提出的方案。



至於踏入炎夏，用電需求急增，局方指，中電稱為確保用電高峰期，尤其在炎夏用電需求急增的時候的供電可靠性，一直有持續不斷地監察供電系統的用電需求，及早辨別用電需求增長較高的地區，從而預先制定緩解措施，包括在有需要時更換老化的設備。當預測到任何潛在的過載情況時，中電會優先調配資源進行加固工作；而中電亦已經加強巡查關鍵供電設備，以減少影響供電系統的風險。

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