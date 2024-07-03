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升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親透另一半身份

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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行姐囡囡首曝光。

陳彥行認3年前生B！現年47歲的「行姐」陳彥行日前被爆已榮升人母，育有一位3歲大的女兒，令網民關注！

行姐女兒首度曝光

今日（7月3日）「行姐」分享大肚寫真照兼囡囡照，並發長文表示：

本應3年前就應該公佈這個喜訊
但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情
所以也沒這個心思向大家報喜了
時間日復一日就這樣不了了之了😅
現在就同大家一齊時光倒流
重溫一下我當時的喜悅吧
這是上帝給予我的珍貴禮物🎁
必定會好好珍惜

行姐好有母愛。

陳彥行透露另一半身份

行姐又叫大家不用猜測其另一半的身份，並透露只是簡單低調的圈外人，感激大家對其的關心：


我一向做事都簡單低調
很怕是是非非複雜事情😅
相信熟悉我的朋友都會知道我的性格
感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情
我ok的
人活到這個年紀什麼都不重要
最重要是身體健康 
無論自己 家人 朋友 貓貓🐱狗狗🐶們都要身體健康唷
在此再次感謝大家對我的關心

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母愛泛濫騷驕人上圍

相中可見，穿上吊帶裙晒出驕人上圍的「行姐」，與3隻愛犬合照，另一輯她就換上白色裙上陣，溫柔地望着囡囡，一臉母愛泛濫的樣子。

之後，「行姐」更抱起囡囡，雖然囡囡全程合埋眼睡覺，惟穿上粉紅色裙的女兒非常可愛，足見現時「行姐」有女萬事足！

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