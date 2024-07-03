升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光 行姐親透另一半身份
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
陳彥行認3年前生B！現年47歲的「行姐」陳彥行日前被爆已榮升人母，育有一位3歲大的女兒，令網民關注！
行姐女兒首度曝光
今日（7月3日）「行姐」分享大肚寫真照兼囡囡照，並發長文表示：
本應3年前就應該公佈這個喜訊
但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情
所以也沒這個心思向大家報喜了
時間日復一日就這樣不了了之了😅
現在就同大家一齊時光倒流
重溫一下我當時的喜悅吧
這是上帝給予我的珍貴禮物🎁
必定會好好珍惜
陳彥行透露另一半身份
行姐又叫大家不用猜測其另一半的身份，並透露只是簡單低調的圈外人，感激大家對其的關心：
我一向做事都簡單低調
很怕是是非非複雜事情😅
相信熟悉我的朋友都會知道我的性格
感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情
我ok的
人活到這個年紀什麼都不重要
最重要是身體健康
無論自己 家人 朋友 貓貓🐱狗狗🐶們都要身體健康唷
在此再次感謝大家對我的關心
最新影片推介：支嚳儀專訪
母愛泛濫騷驕人上圍
相中可見，穿上吊帶裙晒出驕人上圍的「行姐」，與3隻愛犬合照，另一輯她就換上白色裙上陣，溫柔地望着囡囡，一臉母愛泛濫的樣子。
之後，「行姐」更抱起囡囡，雖然囡囡全程合埋眼睡覺，惟穿上粉紅色裙的女兒非常可愛，足見現時「行姐」有女萬事足！
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5