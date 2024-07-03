DSE︱考生醉心數學畢業後赴美國MIT升學　稱DSE助打好基礎銜接大學更輕鬆

▲ 中學文憑試（DSE）將於本月17日放榜。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）將於本月17日放榜，有上屆考生自小喜歡數學，中學畢業後赴美國麻省理工學院（MIT） 攻讀數學，認為DSE課程為他打好基礎，讓他銜接大學課程時更為輕鬆；亦有考生認為DSE課程具彈性，讓她在高中時期有空間了解自己的志向，最後選擇到英國劍橋大學修讀相關大學課程。

2023年DSE考生、MIT數學與電腦科學一年級生朱卓熹自小喜歡數學，曾代表香港參與數學奧林匹克等國際比賽，更屢次獲獎，因此他早已決定到數理研究出色、有許多志同道合「數學迷」的MIT升學。他表示，數學科外，MIT要求學生必須曾修讀物理、化學與生物3科，故DSE課程正配合他的興趣與需要、為他打好基礎，讓他銜接大學課程時更為輕鬆。同時，美國大學非常重視學生全人發展，他認為，若學生有意報讀美國大學，需在申請及面試時突顯自己的興趣與志向，以及過去在有關範疇鑽研與學習的經歷與成果，便不難獲得大學青睞。

▲ 朱卓熹（後排右二）除醉心研究數學，亦喜歡打乒乓球，他在美國仍繼續練習、不時參與乒乓球比賽。（考評局提供）

2022年DSE考生、英國劍橋大學人類、社會及政治科學二年級生冼家朗認為，DSE課程甚具彈性，讓她在高中時期有空間了解自己的志向，發現自己對歷史與人文學科較有興趣，故最後報讀相關大學課程。當時，她申請報讀劍橋大學、倫敦大學學院（UCL）、倫敦政治經濟學院（LES）等5間英國大學，均獲有條件取錄，但認為劍橋的課程可讓她同時修讀人類、社會與政治3個學科，「全是她的興趣所在」，故最終選擇入讀劍橋。她亦建議，有意到英國升學的同學，可了解不同課程考慮的高中科目要求，在選科時作出部署，並應兼顧自己的興趣與志向。

▲ 冼家朗（後排左一）與同學參與劍橋聖約翰學院的聖誕聚餐。（考評局提供）

另外，2022年DSE考生徐汶蔚在中三時已對經濟科感興趣，故高中與大學亦繼續修讀該科，而新加坡國立大學（NUS）課程涉及經濟理論外，更涵蓋數據科學，理論與實用兼備，為日後事業發展提供更多選擇，故她放棄英國大學有條件取錄，最終選擇入讀NUS。她亦認為，DSE科目選擇廣泛，可讓學生擴闊眼界，課程知識亦有助她銜接大學課程、「學習不同學科時更易上手」。

▲ 徐汶蔚剛完成大學二年級課程，將會到瑞典的創科公司實習。（考評局提供）

多間非本地院校已在考評局或其官方網站刊載DSE相關的收生要求，考評局早前更已約見西班牙駐港領事館代表，推廣DSE資歷認可，並已獲西班牙教育部確認有關DSE資歷認可的資訊可在考評局網站刊載，供考生參考。當中，考生於5個科目取得第2級或以上成績，便可直接申請報讀逾90間西班牙大學，毋須再參加入學試。

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