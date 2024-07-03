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大學發展｜聖方濟各大學物理治療理學士課程獲專業認證　畢業生即可註冊在港執業

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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聖方濟各大學物理治療理學士課程獲專業認可。（梁偉榮攝）

聖方濟各大學今日（3日）宣布，物理治療學（榮譽）理學士課程獲輔助醫療業管理局的專業認證，47名應屆畢業生合資格申請成為註冊物理治療師，在港執業。若以4年學費為約32.2萬元及平均月薪約3.5萬元計算，畢業生只需不足1年已可掙回學費。聖方濟各大學署理校長盧鐵榮感謝管理局授予課程專業認證，承諾大學將繼續培育專業及道德並重的未來醫療人才，為社會發展出一分力。

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聖方濟各大學自2020/21學年開辦物理治療學（榮譽）理學士課程，屬4年全日制課程，新學年設60個學額。課程在2021/22學年獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），扣除有關資助金額後的學費為每年80,490元。47名首屆畢業生今年畢業，且合資格申請成為註冊物理治療師。

該校余兆麒健康科學院院長陳磊石指，很高興物理治療學（榮譽）理學士課程經過一系列評審，在上周四（6月27日）正式獲輔助醫療業管理局認證，畢業生可直接註冊成物理治療師。他期望畢業生獲專業資格後，會把課堂知識學以致用、繼續服務社會。

截至6月30日，該課程的9成畢業生已獲聘請通知，當中78%來自醫管局，分別17%和5%則是政府組織和私人診所，平均月薪高達34,805元。該校余兆麒健康科學院物理治療學（榮譽）理學士副課程主任蔡靜雯形容畢業不足1個月，學生已十分搶手獲聘，成為很多僱主的首選。

物理治療師渴市，聖方濟各大學物理治療學（榮譽）理學士課程去年平均11.1人爭1位，獲認證會否進一步刺激收生？蔡透露目前已有逾400人經非聯招報名，按年增1倍，經聯招報名的則有逾3,600人，有信心本月17日放榜後報名人數會續升。

課程特點方面，該校余兆麒健康科學院物理治療學（榮譽）理學士課程主任梁兆麟稱，教學團隊結合老、中、青人才，部份更在海外畢業，臨床和教學經驗豐富，亦懂得如何與病人等建立關係，能帶給同學課本外的知識，提供完善又現代的教學。陳磊石補充指，課程除了教授傳統物理治療知識，亦因應社會和業界最新發展，以基層物理治療、運動物理治療、針灸等為教學重點之一。

蔡靜雯就說，學生須在畢業前進行逾1,050小時實習，校方會安排他們到診所、球隊、醫管局、甚至海外實習，例如在過去兩個月已有4位同學到澳洲、新加坡等；並稱有不少海外機構表示有意跟學校合作，相信未來有機會到海外實習的同學將增加。

（左起） 聖方濟各大學余兆麒健康科學院物理治療學（榮譽）理學士副課程主任蔡靜雯、聖方濟各大學余兆麒健康科學院院長陳磊石、聖方濟各大學余兆麒健康科學院物理治療學（榮譽）理學士課程主任梁兆麟。（梁偉榮攝）

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記者：梁薾心

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