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買樓置業｜$280萬買樓做婚房驚揭曾失火燒死人　原業主1理由辯稱：不算凶宅

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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$280萬買樓做婚房驚揭曾失火燒死人，原業主1理由辯稱「不算凶宅」。

【買樓/上車/置業/凶宅】買樓置業是人生大事，不少人都怕買到凶宅。內地一位母親以280萬元（人民幣，下同，約304萬港元）買入一個約710呎兩房單位，送給兒子作為婚房。未料在裝修期間，發現牆身上有熏黑的痕跡，意外揭發單位曾發生過奪命火災，事主認為原業主存心欺詐，於是將其告上法庭，但對方以卻以1個理由辯稱單位並非凶宅。

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買樓置業｜$280萬買兩房單位做婚房

根據內地傳媒報道，55歲的張女士於今年初透過中介，以280萬元購入北京朝陽區一個710呎的兩房單位，作為兒子的婚房。地產經紀公司當時向買賣雙方開出《房地產經紀服務事項告知書》，在「重大瑕疵」一項中，列明「產權人確認交易房屋在本人持有期間沒發生過自殺、他殺的非正常死亡事件」。地產經紀公司與原業主崔女士均一致表示，單位並非凶宅。

買樓置業｜單位曾發生奪命火災

直到5月，工人在單位進行裝修時，發現牆身上有熏黑的痕跡，後來一名鄰居透露，該單位曾發生火災，導致男主人身亡，直指單位是凶宅。張女士其後向原業主崔女士確認事件，對方才承認單位曾經失火，其前夫因而身亡。

張女士認為，原業主隱瞞單位曾發生非正常死亡事件，以賣方存在重大欺詐且違背誠信為由，將對方告上法庭。

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買樓置業｜原業主1理由辯稱不算凶宅

原業主崔女士在庭上否認隱瞞事實，稱火災當日，其前夫倒臥在門口，證明他有逃生意願，並非自殺，而是抽煙引發火災，導致一氧化碳中毒死亡，事件屬於意外事故，強調單位不是凶宅。

法官認為，原業主崔女士隱瞞凶宅情況，導致張女士在違背自己意願情況下簽訂合約，因此應向張女士退還280萬元房款，另加10多萬元裝修損失費。

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