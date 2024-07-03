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深中通道｜深圳福田至中山暑假免費巴士專線　路線/班次/服務時間/領¥500優惠券教學

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

深圳福田至中山暑假免費巴士專線，一文睇清路線、班次、服務時間。

【親子好去處/北上攻略/深中通道/中山好去處/深圳福田/中山優惠券/免費巴士/巴士專線】自深圳至中山的深中通道通車後，一家人可乘搭免費巴士專線於深中通道跨市巴士往返中山，中山市最近新增由深圳往返中山的「免費購物專線」，由7月5日至28日期間，每逢周五、六及日在深圳福田口岸開往，各位不要錯過領取高達¥500的「2024知味中山」的消費券，記得留意教學！

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深中通道｜由深圳福田來往中山主要商圈

中山市將由7月5日至28日，增設4條免費購物專線，方便旅客及市民往返中山。其中1條免費購物專線逢周五、六及日由深圳福田口岸公交總站開出，直達中山博覽中心站，以方便旅客免費由博覽中心轉乘巴士至中山城區主要商圈。

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深中通道｜4條限時免費購物專線

深圳福田口岸至中山4條免費購物專線，包括：「深圳福田口岸至中山博覽中心線」、「中山博覽中心至城區主要商圈環線」、「中山博覽中心至鎮街主要商圈環線」、「中山客運碼頭至博覽中心線」，即看詳情：

1. 深圳福田口岸至中山博覽中心線詳情
途經站點深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站
（註：中途在前海免費無縫中轉至中山）
服務時間深圳福田口岸至中山博覽中心：早上8時至晚上7時；
中山博覽中心至深圳福田口岸：早上10時至晚上9時
班次1小時/班

深圳親子遊｜深圳新增免費巴士線至13條 5大口岸上車去勻熱門商場+景點【附專線時間表】

2. 中山博覽中心至城區主要商圈環線詳情
途經站點博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悅來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、博覽中心站
服務時間博覽中心站（環線始發站發車時間） :早上9時至晚上8時30分
班次30分鐘/班

深圳大梅沙｜深圳「東方夏威夷 」1800米金色長灘　沙雕展覽+彩虹階梯+純白圖書館【附交通攻略】

3. 中山博覽中心至鎮街主要商圈環線詳情
途經站點博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖匯豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場（寶源路站）、簡愛·時光里小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場•簡愛時光里（橫古路口公交站）、博覽中心站
服務時間博覽中心站（環線始發站發車時間）:早上8時至晚上7時
班次60分鐘/班

北上親子遊｜北上快速出入境必備2大APP 實時查關口狀況避人龍＋免身份證輕鬆過關 

4. 中山客運碼頭至博覽中心線詳情
途經站點中山客運碼頭、簡愛時光里太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站
服務時間中山客運碼頭至博覽中心：早上9時50分至下午5時50分；
博覽中心至中山客運碼頭：早上10時35分至晚上6時35分
班次2小時/班

深中通道｜中山消費券領取¥500消費券

中山市除了推出免費專線，商務區夥拍攜程集團合作推出「中山消費月之2024知味中山促消費」活動，由即日至7月28日期間，旅客可以在攜程旅行App領取消費券，涵蓋住宿通用、酒店套餐等。

活動詳情中山消費月之2024知味中山促消費
補貼時間即日起至2024年7月28日
補貼對象針對中山市遊客和中山本地市民發放
優惠內容住宿通用消費券：1張折扣券（9折），每單最高立減100元
酒店套餐消費券：1張折扣券（8折），每單最高立減300元
港澳定向消費券：1張折扣券（6折），每單最高立減500元（僅限實時定位港澳的用戶可領取）
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